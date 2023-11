C'est en principe durant ce mois de novembre que le groupe Sony va dévoiler une nouvelle version de sa console de jeu Playstation 5. Sans aller jusqu'à une version Pro qui doperait les performances, la PS5 Slim profiterait d'un design plus compact.

Cela est sans doute rendu possible par la présence de composants internes plus efficients et profitant d'une gravure affinée permettant de fournir des performances similaires en consommant moins d'énergie et donc en chauffant moins, ce qui permet en retour de réduire la taille du système de refroidissement.

PS5 vs PS5 Slim

En attendant une annonce officielle qui pourrait coïncider avec les trois ans de commercialisation de la console PS5, des photos de la PS5 Slim circulent déjà sur la Toile par l'intermédiaire d'une diffusion sur le réseau social X par @phantompainss.

credit : @phantompainss

Les images mettent la PS5 standard et la PS5 Slim côte à côte, permettant d'apprécier la différence de format entre les deux. Plus petite et moins épaisse, la nouvelle console PS5 Slim conserve toutefois les connectiques de la version originale : un port HDMI, deux ports USB, un port d'alimentation et un port Ethernet.

Une authentification qui inquiète

Le lecteur optique Blu-Ray amovible nécessitera une connexion internet pour fonctionner, comme le confirme l'une des images, ce qui n'est pas sans inquiéter déjà les utilisateurs sur la capacité de contrôle de Sony sur l'utilisation de la console.

credit : @phantompainss

Même en ne demandant qu'une vérification au lancement, que se passerait-il si les serveurs d'authentification de Sony étaient coupés dans l'avenir ? On en saura plus d'ici quelques jours ou semaines.

La console Sony PS5 Slim serait proposée à 499 dollars avec disque optique et à 449 dollars en version digitale.