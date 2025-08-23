Le forfait Sosh 1 Go bloqué est une offre mobile proposée pour les nouveaux clients au tarif très attractif de 1,99 € par mois. Sans engagement, ce forfait se concentre sur les besoins essentiels en communication et en internet et inclut :
- 1 Go de data en France métropoitaine (bloqué au-delà),
- 2 heures d'appels en France métropoitaine, avec un compteur bloqué pour éviter tout dépassement,
- Les SMS et MMS illimités en France et vers les DOM,
- En Europe et dans les DOM : 1 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers la France et le reste de la zone Europe / DOM.
Vous pouvez choisir entre une carte SIM ou eSIM.
Ce forfait est particulièrement adapté pour :
- Un premier forfait pour un adolescent, grâce à son système bloqué qui empêche les dépenses imprévues.
- Les personnes utilisant principalement le Wi-Fi et n'ayant besoin que d'un accès ponctuel à internet en mobilité.
- Les utilisateurs souhaitant une ligne secondaire à faible coût.
En souscrivant à ce forfait, vous pouvez également bénéficier d'un remboursement de 80 € sur l'achat d'un nouveau téléphone d'une valeur supérieure à 300 € (remises déduites) jusqu'au 08/10. Ce remboursement est appliqué sous forme d'avoir sur vos factures à partir du quatrième mois.
Découvrir le forfait Sosh 1 Go + 2h d'appels à 1,99 €/mois
Mentionnons également Cdiscount Mobile, qui pour le même prix propose un forfait de 5 Go avec les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM.
