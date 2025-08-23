Le forfait Sosh 1 Go bloqué est une offre mobile proposée pour les nouveaux clients au tarif très attractif de 1,99 € par mois. Sans engagement, ce forfait se concentre sur les besoins essentiels en communication et en internet et inclut :

1 Go de data en France métropoitaine (bloqué au-delà),

(bloqué au-delà), 2 heures d'appels en France métropoitaine, avec un compteur bloqué pour éviter tout dépassement,

en France métropoitaine, avec un compteur bloqué pour éviter tout dépassement, Les SMS et MMS illimités en France et vers les DOM,

En Europe et dans les DOM : 1 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers la France et le reste de la zone Europe / DOM.

Vous pouvez choisir entre une carte SIM ou eSIM.

Ce forfait est particulièrement adapté pour :

Un premier forfait pour un adolescent, grâce à son système bloqué qui empêche les dépenses imprévues.





Les personnes utilisant principalement le Wi-Fi et n'ayant besoin que d'un accès ponctuel à internet en mobilité.





Les utilisateurs souhaitant une ligne secondaire à faible coût.

En souscrivant à ce forfait, vous pouvez également bénéficier d'un remboursement de 80 € sur l'achat d'un nouveau téléphone d'une valeur supérieure à 300 € (remises déduites) jusqu'au 08/10. Ce remboursement est appliqué sous forme d'avoir sur vos factures à partir du quatrième mois.

Découvrir le forfait Sosh 1 Go + 2h d'appels à 1,99 €/mois

Mentionnons également Cdiscount Mobile, qui pour le même prix propose un forfait de 5 Go avec les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM.

