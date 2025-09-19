Vous cherchez encore de bonnes affaires pour la rentrée ? La Fnac continue de prolonger ses promotions avec jusqu’à -30 % sur une large sélection de produits comme des tablettes, imprimantes, casques, écouteurs ou encore PC portables.

Côté informatique, des remises spéciales jusqu'à -25 % sont également appliquées sur une sélection dédiée.

Voici notre 10 des meilleures offres du moment !

rentre?e Fnac

TOP 10 Fnac de la semaine

  1. Souris sans fil gaming Razer Basilisk V3 X Hyperspeed à 59,99 € soit -25% (9 commandes programmables, connectivité 2,4 GHz et Bluetooth, Chroma RGB personnalisable, jusqu'à 285h d'autonomie, capteur optique 5G 18K, switchs mécaniques Razer 2ème génération...)
  2. Casque gaming sans fil Razer BlackShark V2 HyperSpeed - Noir à 119,99 € soit -20% (ultra-léger, haut-parleurs titane Razer TriForce 50 mm, oreillettes à isolation phonique avec mousse à mémoire de forme, micro à très large bande Razer HyperClear...)
  3. Écran PC gaming incurvé AOC C27G2Z3/BK - Noir et rouge à 159,99 € soit -20% (27" FHD, dalle Fast VA, 280Hz, 0,5 ms, Adaptive Sync, HDR10, 300 cd/m², 4000:1)
  4. Clavier gaming filaire Razer Huntsman V3 Pro - Noir à 219,99 € soit -24% (switches optiques analogiques Razer 2ème génération, repose-poignet, activation réglable, mode déclenchement rapide, touches PBT à double injection, bouton numérique multifonction + boutons de contrôle dédiés)
  5. Pack Samsung Galaxy A26 5G 128 Go Noir + Bracelet connecté Fit3 Gris à 249 € soit -36% + 20 € offerts sur la cagnotte pour les adhérents avec le code SAMSUNG20B + jusqu'à 70 € remboursés par Samsung jusqu'au 26/10 (6,7" FHD+ Super AMOLED 120Hz, max 1000 nits, Gorilla Glass Victus+, Gemini, 50MP avec OIS, 5000 mAh, charge rapide 25W, IP67, haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To...)
  6. Pack Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 128 Go Anthracite + Book Cover à 399,99 € soit -5% + jusqu'à 50 € remboursés par Samsung jusqu'au 05/10 (10,9" WUXGA+ 2112 x 1320, 90Hz, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Gemini, 8000 mAh, charge rapide 25W, IP42, 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To avec microSD, S Pen inclus)
  7. Pack Xbox Series X Noir + Monster Hunter Wilds à 619,99 € + 2ème manette offerte
  8. iPad Air 11" M3 128 Go WiFi 7ème génération 2025 à 719,99 € + 79 € de remise immédiate pour l'achat simultané de l'iPad et d'un Pencil Pro
  9. PC portable Asus Vivobook 18 S1807HA-S8109W à 1 099,99 € soit -15% + 100 € de bonus reprise (18,4" WUXGA 1920 x 1200, 144Hz, Ryzen 7 260 octa-core jusqu'à 5,1 GHz, Radeon Graphics, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 Home, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3)
  10. PC gaming Acer Predator Orion 5000 PO5-655 à 2 099,99 € soit -30% (Core i7 14700F 20 cœurs jusqu'à 5,40 GHz, RTX 4070 Super 16 Go, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Wi-Fi 6E, Windows 11)

Acer Predator Orion 5000

Retrouvez toutes les offres du moment sur la page de la rentrée Fnac.

Et n'oubliez pas non plus de jeter un œil à notre top 3 des promos de la journée (robot aspirateur Xiaomi S12, enceinte JBL Authentics 200 et trottinette Pure Electric Pure Air 4 Pro) ainsi qu'à notre sélection de vidéoprojecteurs Dangbei, Aurzen et Anker en promotion sur Amazon.