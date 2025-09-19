Vous cherchez encore de bonnes affaires pour la rentrée ? La Fnac continue de prolonger ses promotions avec jusqu’à -30 % sur une large sélection de produits comme des tablettes, imprimantes, casques, écouteurs ou encore PC portables.
Côté informatique, des remises spéciales jusqu'à -25 % sont également appliquées sur une sélection dédiée.
Voici notre 10 des meilleures offres du moment !
TOP 10 Fnac de la semaine
- Souris sans fil gaming Razer Basilisk V3 X Hyperspeed à 59,99 € soit -25% (9 commandes programmables, connectivité 2,4 GHz et Bluetooth, Chroma RGB personnalisable, jusqu'à 285h d'autonomie, capteur optique 5G 18K, switchs mécaniques Razer 2ème génération...)
- Casque gaming sans fil Razer BlackShark V2 HyperSpeed - Noir à 119,99 € soit -20% (ultra-léger, haut-parleurs titane Razer TriForce 50 mm, oreillettes à isolation phonique avec mousse à mémoire de forme, micro à très large bande Razer HyperClear...)
- Écran PC gaming incurvé AOC C27G2Z3/BK - Noir et rouge à 159,99 € soit -20% (27" FHD, dalle Fast VA, 280Hz, 0,5 ms, Adaptive Sync, HDR10, 300 cd/m², 4000:1)
- Clavier gaming filaire Razer Huntsman V3 Pro - Noir à 219,99 € soit -24% (switches optiques analogiques Razer 2ème génération, repose-poignet, activation réglable, mode déclenchement rapide, touches PBT à double injection, bouton numérique multifonction + boutons de contrôle dédiés)
- Pack Samsung Galaxy A26 5G 128 Go Noir + Bracelet connecté Fit3 Gris à 249 € soit -36% + 20 € offerts sur la cagnotte pour les adhérents avec le code SAMSUNG20B + jusqu'à 70 € remboursés par Samsung jusqu'au 26/10 (6,7" FHD+ Super AMOLED 120Hz, max 1000 nits, Gorilla Glass Victus+, Gemini, 50MP avec OIS, 5000 mAh, charge rapide 25W, IP67, haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To...)
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 128 Go Anthracite + Book Cover à 399,99 € soit -5% + jusqu'à 50 € remboursés par Samsung jusqu'au 05/10 (10,9" WUXGA+ 2112 x 1320, 90Hz, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Gemini, 8000 mAh, charge rapide 25W, IP42, 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To avec microSD, S Pen inclus)
- Pack Xbox Series X Noir + Monster Hunter Wilds à 619,99 € + 2ème manette offerte
- iPad Air 11" M3 128 Go WiFi 7ème génération 2025 à 719,99 € + 79 € de remise immédiate pour l'achat simultané de l'iPad et d'un Pencil Pro
- PC portable Asus Vivobook 18 S1807HA-S8109W à 1 099,99 € soit -15% + 100 € de bonus reprise (18,4" WUXGA 1920 x 1200, 144Hz, Ryzen 7 260 octa-core jusqu'à 5,1 GHz, Radeon Graphics, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 Home, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3)
- PC gaming Acer Predator Orion 5000 PO5-655 à 2 099,99 € soit -30% (Core i7 14700F 20 cœurs jusqu'à 5,40 GHz, RTX 4070 Super 16 Go, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Wi-Fi 6E, Windows 11)
