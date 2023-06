De nos jours, les constructeurs essaient d'optimiser notre ergonomie, notamment avec les souris. En effet, il existe une grande quantité de produits servant à déplacer son curseur mais certains sortent du lot : les souris gaming. Conçus afin de pouvoir les utiliser durant de longues heures sans interruption, ces souris sont les plus polyvalentes.

Commençons par la souris gaming Corsair M65 Ultra. Cette souris sans fil est dotée de l'éclairage RGB et de 8 boutons. Son capteur optique de 26 000 DPI lui donne une précision importante, idéal pour ne pas passer à coté du pixel qui peut vous mener à la victoire. Elle pèse 110 grammes d'origine et peut être augmentée à 128 grammes via des poids fournis. Son autonomie est de 120 heures.

Cette souris gaming Corsair M65 Ultra est proposée à 139,90 € au lieu de 199 € soit 30% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 3,99 € pour la livraison, sous 3 jours.

D'autres souris gaming sont aussi en promotion à savoir :







Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 du jour avec un drone DJI à moins de 800 € mais aussi un smartphone et une tondeuse robot à petit prix ainsi que notre focus sur les mini PC : la puissance miniaturisée.