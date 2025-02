On commence avec la souris gaming filaire Roccat Burst Pro.

Son design symétrique et ergonomique assure une prise en main immédiate et naturelle, tandis que sa coque alvéolée translucide ultralégère de seulement 68 g lui confère une solidité remarquable tout en sublimant l’éclairage AIMO.

Grâce à la technologie Titan Switch Optical, chaque clic est instantané et plus durable, avec une réactivité supérieure à n’importe quel interrupteur mécanique et une longévité de 100 millions d’activations.

Son câble PhantomFlex offre une sensation proche du sans-fil : souple et léger, il se fait oublier en pleine action et ne nécessite aucun passe-câble. Les patins en PTFE traités à la chaleur offrent une glisse parfaite et fluide dès la sortie de la boîte.

Compatible avec NVIDIA Reflex, la souris permet de réduire drastiquement la latence et d’optimiser le temps de réponse. Associée aux GPU GeForce RTX 30 Series et aux écrans NVIDIA G-SYNC, elle offre des performances de pointe avec un temps de réponse inférieur à 25 millisecondes.

Retrouvez la souris gaming Roccat Burst Pro en noir à 24,55 € au lieu de 39,99 €, soit une remise de 38 % sur Rakuten avec livraison gratuite.

Pour information, son prix officiel s'élève à 59,99 €.



On continue avec la station électrique robuste Blackview Oscal PowerMax 3600.

Avec son onduleur CA délivrant une onde sinusoïdale pure de 3 600 W, la centrale dispose de 14 prises et d'une batterie extensible jusqu'à 57 600 Wh, offrant une solution énergétique flexible et performante.

Grâce à sa conception modulaire, il est possible d'ajuster la capacité de la batterie entre 3,6 kWh et 57,6 kWh en ajoutant jusqu'à 15 blocs-batteries de 3 600 Wh chacun, s'adaptant ainsi parfaitement à vos besoins.

En plus de ses cinq modes d'éclairage LED standard, la station peut émettre des signaux lumineux en cas d'anomalie pour une meilleure sécurité.

Conçue pour résister aux conditions difficiles, elle supporte des chutes verticales jusqu'à 0,8 mètre ainsi que les éclaboussures et la poussière.

Vous pouvez obtenir la centrale portable Blackview Oscal PowerMax 3600 à 1 304,64 € grâce au code 8SQVK5HV en ce moment sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.



Enfin, on termine notre top 3 avec la TV LED 4K Xiaomi Mi Q1 - 75".

Grâce à la technologie Quantum Dots et au support HDR10+, elle affiche des couleurs éclatantes, une luminosité optimisée et un niveau de détail impressionnant, garantissant une immersion totale dans chaque scène.

L’expérience sonore est tout aussi aboutie, avec un système audio Dolby et DTS-HD diffusé par deux haut-parleurs de 15 W chacun, intégrant la technologie Bass Reflex pour des basses plus profondes et un son plus enveloppant.

Dotée d’Android TV, elle permet d’accéder aux applications du Play Store et aux plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video et YouTube. Grâce aux assistants vocaux intégrés, Google Assistant et Alexa, ainsi qu’à la compatibilité Chromecast, il est possible de contrôler le téléviseur et les objets connectés en toute simplicité via le Smart Home Control Hub.

Côté connectivité, la TV dispose du WiFi et du Bluetooth pour une connexion sans fil fluide, ainsi que de plusieurs ports physiques, dont trois HDMI, deux USB et un port Ethernet, garantissant une compatibilité avec de nombreux appareils.

Son processeur Quad Core A55 1,5 GHz assure également une navigation fluide et réactive.

La TV LED 4K Xiaomi Mi Q1 75" est en ce moment à 850 € grâce au code 30DEST0825 sur Ubaldi.



À découvrir également sur GNT :