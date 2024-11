On commence avec le mini générateur électrique portable Jackery Explorer 100 Plus.

Grâce à la technologie PD 3.0 bidirectionnelle, il offre une recharge ultra-rapide de 100 W permettant une charge complète en seulement 1,8 heure. Connecté au panneau solaire SolarSaga 100W, il peut également être entièrement rechargé en 2 heures.

La station est équipée de 2 ports USB-C et d’un port USB-A et peut alimenter jusqu’à trois appareils simultanément avec une sortie totale de 128 W. Compatible avec les protocoles PD, AFC, QC et PPS, elle prend en charge une large gamme d’appareils.

Grâce à sa batterie en phosphate de fer lithium (LiFePO4), elle offre une durée de vie prolongée, conservant 80 % de sa capacité après 2000 cycles de charge.

La station, conforme aux normes de transport aérien, est certifiée UL et CE/EMC de classe B, assurant une sécurité maximale, une excellente compatibilité électromagnétique et une protection renforcée grâce à ses six systèmes de sécurité intégrés.

Retrouvez la mini station électrique Jackery Explorer 100 Plus en promotion à 99 € au lieu de 149,99 € (prix officiel), soit une remise de 34 % sur Amazon.





D'autres remises intéressantes vous attendent en cette période de Black Friday, comme par exemple :

