On commence ce spécial souris verticales avec la ProtoArc EM11 NL.

Elle est spécialement conçue pour les mains de taille moyenne (paume inférieure à 17,5 cm ou entre 17,5 et 19 cm),

Dotée d’un repose-poignet intégré, la souris assure une prise en main naturelle et réduit la tension sur l’avant-bras et le poignet, limitant ainsi le risque de douleurs liées aux gestes répétitifs.

Grâce à sa double connectivité Bluetooth 5.0 et USB 2,4G, la EM11 NL peut être reliée simultanément à trois appareils et permet de basculer facilement de l’un à l’autre via un bouton dédié.

Elle intègre une batterie Li-ion de 500 mAh avec câble USB-C inclus. Après 30 minutes d’inactivité, elle passe automatiquement en veille pour économiser l’énergie et se réactive par un simple mouvement. Un voyant rouge clignotant indique quand il est temps de la recharger.

Enfin, ses niveaux de sensibilité réglables à 1000 / 1600 / 2400 DPI garantissent un suivi précis, et ses boutons avant / arrière facilitent la navigation web (non compatibles avec Mac OS, et non programmables).

Retrouvez la ProtoArc EM11 NL en noir à 26,59 € en ce moment sur Amazon.



