On commence ce spécial souris verticales avec la ProtoArc EM11 NL.
Elle est spécialement conçue pour les mains de taille moyenne (paume inférieure à 17,5 cm ou entre 17,5 et 19 cm),
Dotée d’un repose-poignet intégré, la souris assure une prise en main naturelle et réduit la tension sur l’avant-bras et le poignet, limitant ainsi le risque de douleurs liées aux gestes répétitifs.
Grâce à sa double connectivité Bluetooth 5.0 et USB 2,4G, la EM11 NL peut être reliée simultanément à trois appareils et permet de basculer facilement de l’un à l’autre via un bouton dédié.
Elle intègre une batterie Li-ion de 500 mAh avec câble USB-C inclus. Après 30 minutes d’inactivité, elle passe automatiquement en veille pour économiser l’énergie et se réactive par un simple mouvement. Un voyant rouge clignotant indique quand il est temps de la recharger.
Enfin, ses niveaux de sensibilité réglables à 1000 / 1600 / 2400 DPI garantissent un suivi précis, et ses boutons avant / arrière facilitent la navigation web (non compatibles avec Mac OS, et non programmables).
Retrouvez la ProtoArc EM11 NL en noir à 26,59 € en ce moment sur Amazon.
Ces modèles sont également proposés en promotion, avec certains exemplaires comme neufs sur Amazon, seuls les emballages étant endommagés :
- CHERRY MW 4500 - d'occasion comme neuve à 18,21 € (prix officiel 35,99 €) (pour droitiers, jusqu'à 1200 DPI, angle 45°, 6 boutons dont 2 boutons de pouce, 2,4 GHz, LED d'état...)
- UGREEN souris sans fil verticale ergonomique à 18,39 € soit -20% (jusqu'à 4000 DPI, 6 boutons, angle 57°, 2,4 GHz, clics silencieux...)
- Trust Voxx - d'occasion comme neuve à 25,76 € (prix officiel 54,99 €) (jusqu'à 2400 DPI, Bluetooth ou 2,4 GHz, 9 boutons programmables, écran LED...)
- Logitech Lift pour Mac - Blanc - d'occasion comme neuve à 41,90 € soit -48% (Bluetooth, clics silencieux et roulette SmartWheel magnétique silencieuse à défilement fluide, 4 boutons personnalisables, angle 57°...)
- Kensington Pro Fit Ergo MY630 à 56,41 € (ou 55,32 € sur Rue du Commerce) (jusqu'à 2400 DPI, jusqu'à 4 mois d'autonomie via Bluetooth et jusqu'à 1 mois via récepteur 2,4 GHz, 5 boutons, chiffrement AES 128-bit...)
- Razer Pro Click V2 Vertical à 128,65 € (prix officiel 129,99 €) (pour droitiers, support de base, assistance IA, capteur optique 30K, Chroma RGB, 9 boutons, jusqu’à 6 mois d’autonomie, connexion jusqu’à 5 appareils en mode sans fil HyperSpeed, Bluetooth ou filaire)
