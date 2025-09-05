HONOR Pad 10 256 Go

Profitez d’un grand écran 12,1" 2,5K à 120Hz, certifié pour le confort oculaire, affichant plus d’un milliard de couleurs avec une fluidité remarquable.

Sous son design fin et léger, la tablette embarque le processeur Snapdragon 7 Gen 3 pour des performances rapides et stables, accompagné d’une batterie haute densité de 10 100 mAh avec SuperCharge 35W pour une autonomie durable.

6 haut-parleurs à audio spatial HONOR sont intégrés pour un son immersif. Pensé pour l’efficacité au quotidien, MagicOS 9.0 offre une interface fluide, accompagné d’outils IA (notes intelligentes, transcription vocale, assistance à l’écriture).

Vous pouvez trouver la HONOR Pad 10 256 Go à 249,99 € en ce moment grâce au code 25DES249 sur Cdiscount (clavier non inclus, prix officiel 399,90 €).

Clavier gaming filaire Razer Huntsman V3 X TKL

Avec son design profilé offrant une liberté totale de mouvement, il intègre les derniers switches optiques de Razer, assurant une activation ultra-rapide sans délai anti-rebond et une durabilité pouvant atteindre 80 millions de frappes.

Sa plaque supérieure en aluminium de qualité aéronautique, au fini brossé, assure une robustesse remarquable face à un usage intensif.

Les touches ABS texturées à double injection résistent à l’usure tout en conservant un lettrage inaltérable, et grâce à Razer Synapse avec la technologie Hypershift, chaque touche est entièrement programmable pour une personnalisation optimale.

Retrouvez le Razer Huntsman V3 X TKL à 99,99 € au lieu de 139,99 € (prix officiel), soit une remise de 29 % sur la Fnac.

Graveur laser Creality Falcon2 Pro 60W

Ses paramètres de puissance réglables vous permettent d’adapter la taille du faisceau aux besoins spécifiques de chaque projet avec des modes de 60W, 40W et 22W. Grâce à la technologie de compression ponctuelle FAC, douze lasers de 5,5 W s’unissent pour délivrer une puissance réelle de 60 W, offrant une capacité de coupe exceptionnelle. Il peut ainsi trancher en un seul passage des tôles d’acier inoxydable de 0,2 mm, du tilleul de 22 mm ou encore de l’acrylique noir de 30 mm.

Une caméra intégrée dans le capot de protection capture l’ensemble du processus et, une fois reliée par USB, permet un positionnement intelligent et précis via logiciel, optimisant les aperçus et automatisant l’agencement pour les productions en série.

La sécurité est assurée par un couvercle entièrement fermé qui filtre les particules nocives et protège efficacement contre les radiations, supprimant le besoin de lunettes spécifiques. Son revêtement rouge foncé, hautement transparent, réduit l’exposition à la lumière bleue à haute énergie, limitant ainsi les risques pour la rétine.

Pour un confort d’utilisation accru, une bande lumineuse LED éclaire parfaitement la zone de travail, garantissant une visibilité optimale. Enfin, un tiroir intégré à la base recueille les débris et se vide facilement, simplifiant l’entretien et permettant une installation même dans des espaces réduits grâce à son ouverture coulissante.

En ce moment, vous pouvez obtenir le Creality Falcon2 Pro 60W à 1 399 € grâce au code NNNFRFC2P60 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 2 872 €).







