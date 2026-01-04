L'entreprise britannique Space Forge, basée à Cardiff, a récemment confirmé le succès d'une opération critique : l'activation de son four miniature à bord du satellite ForgeStar-1.

En atteignant une température de 1000°C et en générant du plasma en orbite terrestre basse, la société a posé la première pierre d'un édifice ambitieux : la production commerciale de matériaux de haute technologie directement dans l'espace.

Un environnement idéal pour des matériaux parfaits

L'espace offre des conditions de production inaccessibles sur Terre. En microgravité, les influences perturbatrices comme la gravité ou la convection disparaissent, permettant aux atomes de s'organiser en structures cristallines quasi parfaites.

Combiné au vide quasi parfait qui empêche toute contamination, ce processus permet de créer des semi-conducteurs d'une pureté exceptionnelle. Selon Josh Western, le PDG de Space Forge, les matériaux ainsi produits pourraient être jusqu'à 4 000 fois plus purs que leurs équivalents terrestres.

Cette qualité supérieure a des implications directes pour des secteurs de pointe comme les télécommunications 5G, les chargeurs de véhicules électriques, l'informatique haute performance ou encore les systèmes de défense, où la performance des composants est cruciale.

ForgeStar-1, le premier maillon de la chaîne

Le satellite ForgeStar-1, de la taille d'un four à micro-ondes, a été lancé durant l'été à bord d'une fusée SpaceX. Depuis son centre de contrôle à Cardiff, l'équipe a pu piloter l'activation du four et a reçu la confirmation visuelle du succès de l'opération : une image montrant du plasma incandescent, un ingrédient essentiel au processus de fabrication envisagé.

Cette première mission est avant tout une démonstration technologique. Le satellite ForgeStar-1 n'est pas conçu pour revenir sur Terre et finira par se consumer dans l'atmosphère.

Son objectif était de valider que l'environnement nécessaire à la croissance de cristaux avancés pouvait être créé et maintenu sur un satellite commercial autonome, loin des contraintes d'une station spatiale habitée.

Du test à la production : les défis à venir

Avec cette preuve de concept en poche, Space Forge se tourne déjà vers l'avenir. La prochaine étape consiste à construire une usine spatiale de plus grande taille, capable de produire suffisamment de matériaux pour environ 10 000 puces électroniques par mission.

Mais le défi le plus complexe reste à relever : assurer le retour sécurisé de cette précieuse cargaison sur Terre. Pour cela, l'entreprise développe un bouclier thermique propriétaire nommé « Pridwen », en référence au bouclier légendaire du roi Arthur.

Ce dernier devra résister aux températures extrêmes générées par la rentrée atmosphérique. Si Space Forge n'est pas seule à explorer la fabrication spatiale, ses succès pourraient bien ouvrir la voie à des produits dont la rentabilité économique justifiera une production en orbite, marquant ainsi le véritable début de l'industrialisation de l'espace.