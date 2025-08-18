SpaceX s’apprête à faire avancer le dossier Starship avec son dixième vol d’essai programmé et désormais validé par la FAA après des retards et des incidents marqués par les explosions du vaisseau spatial sur les précédents essais.

L’autorité américaine a donné son feu vert, levant le gel imposé suite au dernier « mishap » qui bloquait tout décollage depuis mai 2025. Cette reprise atteste d’un retour de confiance vis-à-vis du géant de l’exploration commerciale, mais aussi d’une pression considérable sur Elon Musk et ses équipes.



La date cible, fixée au 24 août 2025, marque l’ambition renouvelée de SpaceX, déterminée à faire oublier les revers récents liés au système Raptor et aux impacts sur le pas de tir.

La levée de l’enquête : SpaceX face au verdict de la FAA

Le dernier vol (Starship Flight 9), survenu en mai, avait engendré une suspension administrative ordonnée par la FAA. Les débris du lanceur et le dysfonctionnement du système de propulsion avaient poussé les régulateurs à ouvrir une enquête approfondie, stoppant net la progression du programme Starship.

Après des semaines de discussions et de vérifications, la FAA a clos son enquête le 16 août, jugeant les correctifs de SpaceX suffisants pour garantir un niveau de sécurité acceptable.

Pour valider la reprise des essais, SpaceX a dû intégrer 11 modifications, principalement sur le système de poussée et les structures secondaires du lanceur.

Selon la FAA, « Les risques identifiés ont été traités et des mesures de mitigation ont été implémentées. » L’annonce tombe comme un signal fort pour toute la filière spatiale américaine et relance la dynamique industrielle autour de Boca Chica, site pivot des expérimentations Starship.

Les défis techniques et industriels du Starship : renouveau ou répétition ?

Cette dixième tentative ne ressemble pas aux précédentes : SpaceX joue gros et s'appuie sur des ajustements concrets sur la fusée Starship elle-même. Les équipes d’ingénieurs ont concentré leurs efforts sur la fiabilité accrue des moteurs Raptor et la stabilité de la structure lors de la séparation des étages.

Face aux multiples revers, les décisions d’Elon Musk n’ont jamais été autant observées par l’industrie. Le lanceur, censé révolutionner le voyage spatial interplanétaire, se doit désormais d’enchaîner les succès pour convaincre NASA, investisseurs, et grand public.



La configuration du prochain vol implique une trajectoire quasi similaire à celle du vol précédent, mais chaque détail a été réexaminé, du logiciel embarqué à l’intégrité des tuiles thermiques.

Une approche réglementaire sous étroite surveillance

L’interaction SpaceX / FAA n’a jamais été aussi intense. L’agence fédérale a imposé une grille de suivi et de reporting stricte : chaque étape doit être documentée, chaque indicent technique promptement communiqué.

SpaceX devra démontrer sa capacité à apprendre des échecs et à collaborer efficacement avec les autorités. En cas de réussite, de nouveaux horizons s’ouvrent pour les missions Artemis de la NASA et le marché du satellite, mais toute défaillance pourrait entraîner une nouvelle pause et mettre en doute la cadence de développement du Starship.

Vers une nouvelle ère des vols orbitaux pour SpaceX ?

Ce dixième décollage, s’il aboutit, ne signifiera pas la fin des efforts mais plutôt une étape dans la quête de la réutilisabilité complète des lanceurs. La réussite confirmerait la position dominante de SpaceX sur la scène internationale et renforcerait sa réputation d’innovateur pragmatique.

Plus que jamais, la démonstration attendue le 24 août pourrait jouer un rôle catalyseur pour de futurs projets, aussi bien lunaires que martiens, tout en stimulant la compétition entre acteurs privés comme publics.

Alors que la Chine avance ses pions pour préparer son arrivée sur la Lune, la NASA attend la validation de différentes techniques testées sur le vaisseau Starship et qui doivent lui permettre d'assurer une logistique en facilitant l'acheminement d'hommes et de matériel en grande quantité afin d'installer un campement lunaire et de poursuivre l'exploration de notre satellite naturel.

Après plusieurs échecs (ou semi-échecs, une bonne partie des missions étant tout de même réalisée), SpaceX a sans doute à coeur de pouvoir réussir à nouveau une récupération du vaisseau Starship, que ce soit en mer ou via la pince géante Mechazilla qui permettra d'accélérer les cadences de lancement en assurant une remise en service rapide des parties réutilisables du vaisseau.