Après le lancement des atterrisseurs lunaires Blue Ghost (Firefly Aerospace) et Resilience (ispace) la semaine dernière, SpaceX a procédé mardi à deux lancements de missions Starlink. De la routine pour SpaceX avec sa fusée Falcon 9, mais tout de même un cap symbolique à signaler.

En atterrissant sur la barge automatisée « Of Course I Still Love You » dans l'océan Pacifique, le premier étage réutilisable du lanceur a validé le 400e atterrissage pour ce type de booster. Ce gros chiffre prend en compte les missions avec Falcon 9 et avec Falcon Heavy.

Falcon lands for the 400th time! pic.twitter.com/pwNCwAb3SK — SpaceX (@SpaceX) January 21, 2025

À ce jour, SpaceX indique que les fusées de la famille Falcon 9 et Falcon Heavy ont accompli 436 missions et des boosters ont été réutilisés un total de 370 fois pour des vols. Pour un même booster, le record actuel de réutilisation est de 25 vols.

De quoi inspirer Blue Origin...

En 2024, SpaceX a pulvérisé son record de lancements annuels en le portant à 133 pour des missions orbitales opérationnelles et réussies. De tels chiffres doivent certainement titiller Blue Origin qui a procédé le 16 janvier au vol inaugural de son lanceur lourd New Glenn.

Pour sa grande première, la fusée New Glenn a atteint l'orbite et a validé son objectif principal. Par contre, l'atterrissage du premier étage réutilisable sur une barge « Jacklyn » dans l'océan Atlantique n'a pas pu être mené à bien.

Faire atterrir le booster du premier coup aurait été un exploit pour Blue Origin qui maîtrise pour le moment la technique avec son lanceur suborbital réutilisable New Shepard.