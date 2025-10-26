Le silence d'Elon Musk sur ses réserves de crypto-monnaies est terminé, et le réveil est brutal pour les marchés. L'entreprise aérospatiale SpaceX a été repérée ce 21 octobre en train de transférer un montant colossal de 268 millions de dollars en Bitcoin (environ 2 495 BTC) vers de nouveaux portefeuilles.

Ce mouvement, le deuxième de cette ampleur depuis l'été, ravive les craintes d'une vente massive, similaire à celle de Tesla en 2022.

Que sait-on de cette transaction ?

L'analyse de la blockchain, rapportée par Arkham Intelligence, montre deux transactions principales totalisant près de 270 millions de dollars en Bitcoin. Les fonds ont été déplacés vers de nouveaux portefeuilles qui sont restés inactifs depuis, suggérant une réorganisation interne plutôt qu'une vente immédiate.

Ce n'est pas le premier mouvement récent. En juillet, SpaceX avait déjà transféré 153 millions de dollars après trois ans d'inactivité. Après ce transfert, SpaceX détiendrait encore environ 5 790 BTC (625 M$), et Tesla plus de 11 500 BTC (1,24 G$).

Pourquoi ce transfert inquiète-t-il le marché ?

Parce qu'Elon Musk a un historique... compliqué avec le Bitcoin. En 2021, il a d'abord encensé la crypto avant de la poignarder dans le dos en suspendant les paiements Tesla, citant des préoccupations environnementales.

Cette décision avait fait chuter le marché. Plus récemment, il a de nouveau fait l'éloge du Bitcoin, le qualifiant de "basé sur l'énergie" par opposition aux monnaies fiduciaires "fausses" que les gouvernements impriment pour financer la "course à l'armement de l'IA".



Cette volatilité rend les investisseurs nerveux : Musk est-il en train de réorganiser ses portefeuilles ou de se préparer à vendre pour financer ses autres entreprises ?

Quel est le lien avec les retards de la NASA ?

Le timing de ce transfert de fonds est tout sauf anodin. Il intervient en pleine montée des tensions entre Elon Musk et la NASA au sujet du programme Artemis. L'agence spatiale, qui compte sur le Starship de SpaceX pour ramener ses astronautes sur la Lune d'ici 2027, s'impatiente face aux retards. Le chef par intérim de la NASA, Sean Duffy, a publiquement ouvert la porte à la concurrence (Blue Origin, Lockheed Martin).





Musk, fidèle à lui-même, a répliqué sur X en surnommant Duffy "Sean Dummy" (Sean l'idiot). Cette pression financière et opérationnelle pourrait pousser SpaceX à chercher des liquidités, et ses réserves de Bitcoin sont une trésorerie évidente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Bitcoin a-t-il chuté après cette annonce ?

Non, pour l'instant, le prix est resté relativement stable, chutant brièvement de 3% avant de se stabiliser. Les portefeuilles destinataires n'ayant effectué aucune vente, la plupart des analystes privilégient la piste d'une réorganisation interne, peut-être vers un service de garde institutionnel comme Coinbase Prime.

SpaceX a-t-il déjà vendu du Bitcoin ?

Oui. Bien que l'entreprise conserve une grande partie de ses avoirs, il est rapporté que SpaceX a réduit ses avoirs en Bitcoin d'environ 70% en juin 2022. Tesla avait également vendu une grande partie de ses BTC la même année.

Combien de Bitcoin les entreprises de Musk possèdent-elles ?

Après ce récent mouvement, on estime que SpaceX détient encore environ 5 790 BTC (environ 625 millions de dollars) et Tesla environ 11 509 BTC (environ 1,24 milliard de dollars). Au total, les entreprises de Musk contrôlent près de 2 milliards de dollars en Bitcoin.