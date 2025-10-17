Le Bitcoin a plongé à son plus bas niveau depuis quatre mois, entraînant l'ensemble du marché des cryptomonnaies dans sa chute. Cette correction brutale, qui efface près de 20 % de sa valeur depuis son récent record, est alimentée par une nervosité généralisée sur les marchés financiers, notamment des craintes liées au secteur bancaire et à des tensions commerciales persistantes.

Le marché des cryptomonnaies traverse une zone de fortes turbulences. Ce vendredi, le Bitcoin (BTC) a touché son point le plus bas depuis juin, s'échangeant autour de 103 600 $.

Cette baisse de près de 18 % par rapport à son pic historique d'octobre s'inscrit dans un mouvement de vente massif affectant l'ensemble du secteur des actifs numériques et qui témoigne d'une nervosité croissante.

Un effet domino sur tout l'écosystème

Le repli du Bitcoin a logiquement entraîné ses pairs dans le rouge. L'Ether (ETH), la deuxième plus grande cryptomonnaie, a également reculé de manière significative, perdant plus de 25 % depuis son propre sommet historique du mois d'août.

D'autres altcoins majeurs comme Solana (SOL), XRP ou encore BNB ont enregistré des baisses comprises entre 7 % et plus de 10 % en seulement 24 heures. Au total, ce sont près de 500 milliards de dollars qui se sont évaporés de la capitalisation boursière globale du marché crypto en l'espace d'une semaine, illustrant la violence de cette correction.

Les marchés traditionnels donnent le ton

Comment expliquer ce revirement brutal ? Contrairement à l'idée reçue d'un marché crypto décorrélé, cette chute semble être une réaction directe aux inquiétudes nées au sein de la finance traditionnelle, où plusieurs signaux d'alerte ont été émis.

La publication par des banques régionales américaines d'expositions à des créances douteuses a ravivé les craintes d'une crise de crédit. Ces signaux, relayés par des figures comme Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, ont suffi à déclencher un mouvement de défiance généralisé envers les actifs considérés comme risqués.

La fin du statut de valeur refuge ?

Ce mouvement de panique met à mal le narratif récent du Bitcoin comme "valeur refuge". Ironiquement, la cryptomonnaie reine avait initialement profité des incertitudes liées au shutdown aux États-Unis et aux menaces de nouvelles barrières douanières brandies par Donald Trump après le nouveau tour de vis de la Chine sur l'exportation de terres rares.

Les investisseurs semblaient alors se tourner vers elle, au même titre que l'or. Cependant, cette dernière vague de ventes prouve que les facteurs macroéconomiques plus larges finissent par reprendre le dessus.

Pour les analystes, la cassure du prix sous sa moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique clé, pourrait signaler une période de stagnation de plusieurs semaines avant que le marché ne retrouve un nouveau plancher solide.