SpaceX a annoncé la suspension temporaire des vols de sa fusée Falcon 9. Cette décision fait suite à une " condition anormale " détectée sur le second étage du lanceur lors d'une mission de déploiement de satellites Starlink en début de semaine.

Bien que les satellites aient été mis en orbite avec succès, l'incident a forcé l'entreprise d'Elon Musk à lancer une enquête approfondie, ce qui crée une incertitude pour le départ de la mission Crew-12 vers la Station spatiale internationale (ISS).

Quelle est la nature de l'anomalie détectée ?

L'incident s'est produit après le déploiement des 25 satellites Starlink. Le second étage de la fusée n'a pas réussi à effectuer sa manœuvre de désorbitation afin de le faire rentrer de manière contrôlée dans l'atmosphère terrestre, pour y être détruit.

Dans un court communiqué, SpaceX précise que l'étage " a connu une condition anormale lors de la préparation de la combustion de désorbitation ". L'entreprise ajoute que " les équipes examinent les données pour déterminer la cause première et les actions correctives avant le retour en vol ".

L'étage a tout de même pu évacuer son carburant, ce qui devrait accélérer sa rentrée atmosphérique naturelle.

Quelles sont les conséquences pour la mission Crew-12 ?

Cette suspension des vols de Falcon 9 intervient alors que la mission Crew-12, qui doit transporter quatre astronautes vers la Station spatiale internationale, est actuellement programmée pour un décollage le 11 février depuis la Floride.

Parmi l'équipage à bord de la capsule Crew Dragon Grace, qui sera lancée par une fusée Falcon 9, se trouve l'astronaute française Sophie Adenot, aux côtés des Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, et du Russe Andreï Fediaïev.

La Nasa suit la situation de très près. Administrateur adjoint de la Nasa, Amit Kshatriya a confirmé que la Federal Aviation Administration (FAA) enquête également. Il a déclaré que les préparatifs de la mission Crew-12 dépendront des conclusions de cette enquête. " Nous travaillons en étroite collaboration avec la FAA et SpaceX. "

Cette situation est-elle inédite pour SpaceX ?

Bien que la fusée Falcon 9 soit réputée pour son incroyable fiabilité, ce n'est pas la première fois qu'un incident entraîne une pause. En mars dernier, une fuite de carburant avait provoqué l'incendie et la destruction d'un premier étage après son atterrissage, entraînant une suspension des vols d'une semaine.

Le lanceur est le plus sollicité au monde et constitue la pierre angulaire du programme Commercial Crew de la Nasa. La durée de la nouvelle interruption reste incertaine à ce stade, mais chaque jour de retard complique le calendrier de l'ISS, actuellement en sous-effectif depuis l'évacuation médicale historique.

N.B. : Source images : SpaceX.