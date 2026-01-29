La Nasa et SpaceX ciblent désormais le 11 février pour le lancement de la mission Crew-12 vers la Station Spatiale Internationale (ISS). Prévu initialement autour du 15 février, ce départ a été avancé pour rejoindre un équipage réduit à seulement trois membres dans l'ISS, suite au retour anticipé de la mission Crew-11 ; la fameuse première évacuation médicale de l'histoire de l'ISS.

Quel est l'équipage de SpaceX Crew-12 ?

L'équipage de Crew-12 est composé de quatre personnes. La mission est commandée par Jessica Meir, assistée du pilote Jack Hathaway, tous deux de la Nasa. Les deux spécialistes de mission sont la Française Sophie Adenot de l'Agence spatiale européenne (ESA) et le cosmonaute russe Andreï Fediaïev de Roscosmos.

Pour Sophie Adenot et Jack Hathaway, il s'agira de leur tout premier vol spatial. En revanche, Jessica Meir et Andreï Fediaïev comptent déjà une expérience en orbite. L'équipage voyagera à bord de la capsule Crew Dragon nommée Grace pour une mission d'une durée exceptionnelle de neuf mois, au lieu des six mois habituels.

Un quart de siècle après la dernière française dans l'espace

Sophie Adenot va devernir la première femme astronaute (ou spationaute) française à s'envoler vers l'espace depuis la mission de Claudie Haigneré en 1996, soit il y a plus de 25 ans.

Sa mission personnelle dans l'ISS est baptisée Epsilon. Durant son séjour dans le célèbre laboratoire orbital, elle devrait participer à près de 200 expériences scientifiques, dont une dizaine seront spécifiquement françaises et pilotées depuis le Cadmos du Centre national d'études spatial (Cnes) à Toulouse.

Dans le contexte du lancement d'Artemis II

La Nasa a confirmé qu'une première fenêtre de décollage est prévue le 11 février à 6h du matin, heure de Floride, depuis le complexe de lancement 40 à Cap Canaveral. Un horaire de 11h GMT ou 12h, heure de Paris.

Des opportunités de secours sont programmées pour les 12 et 13 février si les conditions ne sont pas optimales. Sachant que la Nasa doit également coordonner le calendrier de la mission habitée Artemis II autour de la Lune.

N.B. : Source images : SpaceX - Nasa.