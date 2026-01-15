C'est à 8h41 GMT (9h41 heure de Paris) ce jeudi que la capsule Dragon de SpaceX transportant l'équipage Crew-11 a conclu sa mission en amerrissant dans l'océan Pacifique.

À son bord, les astronautes de la Nasa Zena Cardman et Mike Fincke, le Japonais Kimiya Yui (Jaxa) et le cosmonaute russe Oleg Platonov (Roscosmos) ont achevé un séjour de 167 jours dans l'espace et la Station spatiale internationale (ISS).

Ce retour, plus tôt que prévu, a été déclenché par une préoccupation médicale concernant un membre de l'équipage.

Le mystère plane sur la nature du problème médical

La Nasa maintient une grande discrétion sur la raison médicale exacte, invoquant le secret médical de l'astronaute. Elle a toutefois insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une blessure survenue dans le cadre des opérations.

La décision du retour sur Terre a été présentée comme une mesure de précaution, et non comme une évacuation d'urgence, pour profiter des capacités de diagnostic terrestres.

Cette décision a fait suite à l'annulation de la première sortie extravéhiculaire de l'ISS pour 2026.

Un retour sur Terre standard

Après un voyage de près de 10 heures depuis l'ISS, l'amerrissage s'est déroulé comme prévu au large de San Diego. Les équipes de récupération de SpaceX ont rapidement sécurisé la capsule et l'ont hissée à bord de leur navire.

À leur sortie, les quatre membres d'équipage sont apparus souriants et en bonne forme, saluant les caméras tout en étant aidés sur des civières, une procédure standard pour la réadaptation à la gravité.

Dans un protocole inhabituel, la Nasa a toutefois annoncé que l'ensemble de l'équipage sera transporté vers un hôpital local pour une évaluation approfondie. " Nous voulons tirer parti des ressources médicales terrestres pour fournir les meilleurs soins possibles. "

La Française Sophie Adenot sur le départ vers l'ISS

Avec le départ de Crew-11, l'ISS se retrouve temporairement avec un équipage réduit à trois personnes : les cosmonautes russes Sergueï Koud-Svertchkov et Sergeï Mikaïev, et l'astronaute américain Christopher Williams.

Le retour anticipé de Crew-11 pourrait accélérer le calendrier de la prochaine rotation. La mission Crew-12, qui inclut l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot, était initialement prévue pour la mi-février.

La Nasa et SpaceX étudient désormais la possibilité d'avancer son lancement de quelques jours.