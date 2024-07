Après plusieurs années de fonctionnement sans faille qui a permis à SpaceX de démontrer tout l'intérêt des lanceurs réutilisables en matière de coût des missions spatiales et de cadence de lancement, le dernier tir d'un lanceur Falcon 9 porteur de satellites Starlink s'est mal passé.

Un dysfonctionnement lors de l'ascension à la suite d'une fuite do'xygène liquide a amené le deuxième étage et sa charge utile sur une orbite plus basse que prévue, condamnant les satellites Starlink Direct to Cell (capables de communiquer avec des smartphones) à retomber dans l'atmosphère où ils seront disloqués et consummés.

Depuis cet incident, les lancements de Falcon 9 sont interrompus et une investigation est menée sous contrôle de la FAA (Federal Aviation Administration) pour déterminer les causes du problème rencontré et les solutions techniques à y apporter.

Interrogations pour la mission Crew-9 de l'ISS

L'Autorité américaine veut des réponses claires car le lanceur Falcon 9 est aussi utilisé pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) et une mission Crew-9 d'échange d'astronautes est prévue pour mi-août.

SpaceX comme la NASA ne peuvent se permettre de laisser planer des incertitudes sur les causes du dysfonctionnement du dernier lancement et de mettre en danger la vie des astronautes chargés de relever l'équipe en place à bord de l'ISS amenée en mars dernier avec la mission Crew-8.

Une autre difficulté se dessine : la capsule Starliner de Boeing est toujours arrimée à l'ISS et ses deux astronautes Butch Wilmore et Suni Williams sont toujours à bord. La mission CFT (Crew Flight Test) leur a permis d'arriver à leur point de destination mais non sans mal, les propulseurs de la capsule ayant montré un échauffement anormal, en plus de fuites d'hélium qui restent considérées comme des problèmes mineurs.

Falcon 9 cloué au sol, Starliner coincé sur l'ISS

Les ingénieurs de Boeing et de la NASA mènent des essais au sol pour comprendre ce qui s'est passé et permettre un retour de la capsule Starliner sur Terre avec ses astronautes dans de bonnes conditions en principe fin juillet, sous réserve d'obtenir des résultats.

En cas d'impossibiltié, il a été envisagé de ramener les astronautes de Starliner avec le voyage de retour de la capsule Crew Dragon de la mission Crew-9. Encore faudrait-il qu'elle puisse rejoindre la station spatiale tout en libérant le dock occupé par Starliner.

De deux options potentielles pour déplacer ses astronautes entre la Terre et l'ISS, la NASA se retrouve subitement sans solution et doit attendre les résultats des investigations dans les deux cas.

La situation n'est pas critique mais les lanceurs Falcon 9 servent aussi à acheminer du matériel vers l'ISS à bord de capsules Cargo Dragon et la dernière livraison a été réalisée en mars dernier.

Il reste d'autres options pour acheminer le matériel avec les capsules Cygnus de Northrop Grumman ou les modules Progress russes mais la régularité des lancements de fusées Falcon s'est rapidement rendue indispensable et manque désormais dans un calendrier de l'ISS assez chargé.