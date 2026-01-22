Après des années à affirmer que SpaceX ne serait pas coté en Bourse avant d'établir une présence sur Mars, Elon Musk semble avoir changé d'avis. Selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal, il est devenu obsédé par l'idée d'être le premier à déployer des centres de données pour l'IA dans l'espace.

Pourquoi un tel revirement stratégique ?

Le tournant s'est produit au milieu de l'année dernière, lorsque l'objectif de développer des data centers orbitaux est devenu extrêmement pressant pour Elon Musk.

La course à l'IA, qui consomme des ressources énergétiques et foncières colossales sur Terre, a poussé les géants de la tech à regarder vers les étoiles. Des concurrents directs, comme Jeff Bezos de Blue Origin et Sam Altman d'OpenAI, ont également manifesté leur intérêt pour de telles infrastructures spatiales.

Pour SpaceX, lever les dizaines de milliards de dollars nécessaires à la construction et au lancement de milliers de satellites serait impossible sans faire appel aux marchés publics. L'introduction en Bourse serait le moyen le plus efficace d'obtenir le financement en une seule fois.

Des synergies évidentes avec xAI d'Elon Musk

Cette introduction en Bourse est aussi perçue comme un levier stratégique pour xAI, la société d'IA d'Elon Musk. Si SpaceX réussit son projet, ses investisseurs s'attendent à ce que xAI devienne un client privilégié.

SpaceX s'est engagé à investir 2 milliards de dollars dans xAI, et le chatbot Grok de xAI est déjà utilisé pour le service client de Starlink, l'Internet par satellite de SpaceX.

Une introduction en Bourse d'ici juillet prochaine ?

Le projet de data centers dans l'espace est d'une grande complexité technique. Qui plus est, le déploiement pour SpaceX est intimement lié à la réussite du lanceur Starship qui est dans l'attente de sa première charge utile opérationnelle.

Malgré ces défis, le calendrier est serré. SpaceX prévoirait de sélectionner prochainement les banques pour piloter l'introduction en Bourse, et Elon Musk aurait même confié à ses proches vouloir finaliser l'opération d'ici juillet.