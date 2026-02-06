L'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, est bien plus qu'un pionnier de l'exploration spatiale privée. Elle est devenue une pièce maîtresse de l'infrastructure de défense américaine, assurant le lancement de satellites militaires et de renseignement. Son réseau de communication Starlink est également un outil vital, utilisé par le Pentagone et pour soutenir l'effort de défense ukrainien.

De fait, elle constitue un actif stratégique à surveiller de près pour le gouvernement américain. Deux sénateurs démocrates exigent du Pentagone une enquête immédiate sur SpaceX, soupçonnant des investissements chinois dissimulés.

Ces allégations soulèvent des craintes majeures pour la sécurité nationale américaine, compte tenu du rôle stratégique de l'entreprise d'Elon Musk dans les lancements militaires et le réseau de communication Starlink.

Des soupçons d'ingérence chinoise au plus haut niveau

Le cœur de l'affaire repose sur des allégations persistantes suggérant que des investisseurs liés à la Chine auraient utilisé des montages financiers complexes pour acquérir des parts de SpaceX.

Selon les sénateurs Elizabeth Warren et Andy Kim, ces fonds auraient transité par des entités écrans basées dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques.

Dans une lettre adressée au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, les deux élus démocrates ont formellement demandé au Pentagone de lancer une enquête. Ils expriment une vive inquiétude quant au fait que de tels investissements pourraient constituer une "menace pour la sécurité nationale, mettant potentiellement en péril des infrastructures militaires, de renseignement et civiles essentielles".

Le FOCI, un mécanisme de protection au cœur des débats

L'enjeu principal de cette investigation potentielle tourne autour des règles américaines connues sous l'acronyme FOCI (Foreign Ownership, Control, or Influence).

Cette réglementation a pour but de protéger les entreprises travaillant sur des contrats de défense sensibles contre toute influence étrangère qui pourrait compromettre la sécurité nationale.

Si la présence d'investisseurs chinois était confirmée, l'entreprise pourrait être contrainte de mettre en place des mesures de mitigation FOCI très strictes. Les sénateurs craignent que la Chine puisse obtenir un accès à des informations non publiques, comme les détails des contrats ou la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, offrant ainsi un avantage stratégique à un adversaire direct.

Un précédent judiciaire et des questions en suspens

Ces inquiétudes s'appuient notamment sur des témoignages judiciaires et des précédents. L'année dernière, une décision de justice dans le Delaware a validé l'expulsion d'un investisseur chinois, Leo Investments, d'un fonds spécialement créé pour acheter des actions SpaceX.

Le gestionnaire du fonds avait été prévenu par l'entreprise elle-même que la transaction serait bloquée si cet acteur chinois restait impliqué.

Les sénateurs Warren et Kim ont fixé une échéance au 20 février pour obtenir une réponse du département de la Défense. L'issue de cette demande pourrait non seulement affecter les futurs contrats de SpaceX, mais aussi redéfinir les règles de vigilance pour toutes les entreprises technologiques stratégiques face aux investissements étrangers.