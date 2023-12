L'entreprise SpaceX est désormais en capacité de réaliser des lancements réguliers avec son lanceur réutilisable Falcon 9, entrecoupés de tirs du lanceur lourd Falcon Heavy.

Elle engrange les contrats avec une belle fiabilité tout en utilisant une partie des missions pour ses besoins propres et l'établissement d'une constellation Starlink de milliers de satellites de communication en orbite basse, comme ce fut encore le cas pour le dernier lancement en date du 18 décembre.

100 tirs dans l'année, un objectif rêvé

La capacité de réutilisation des lanceurs Falcon 9 lui permet d'atteindre une cadence d'environ 4 jours entre deux tirs dans des conditions optimales (pas de souci technique de dernière minute et météo favorable).

Starship, le joyau de la couronne

Dès le mois d'octobre 2023, la firme avait déjà battu son record de lancements de 2022 et l'objectif idéal était d'atteindre les 100 tirs cette année. Avec la mission du 18 décembre, SpaceX en est à 92 (88 en Falcon 9 et 4 en Falcon Heavy) et il sera difficile d'atteindre le cap symbolique des 100 lancements.

Dans le meilleur des cas, SpaceX pourrait arriver à 97 lancements d'ici la fin de l'année mais certaines missions sont dès à présent repoussées à janvier ou un peu plus tard.

SpaceX, du rythme et de la fiabilité

Les 100 tirs dans l'année attendront sans doute l'année prochaine mais l'entreprise ne démérite pas pour autant avec une augmentation de 50% des lancements par rapport à 2022 et un doublement par rapport à 2021, rappelle le site Spacenews.qui note également le très fort taux de succès : sur 209 lancements orbitaux tentés depuis les débuts de SpaceX, 200 ont été réussis.

Pour 2024, un responsable de SpaceX avait indiqué en octobre dernier que la firme voulait réaliser 144 tirs, soit pas moins de 12 par mois. Ce rythme de plus en plus soutenu suscite toutefois de plus en plus d'interrogations sur les conséquences environnementales en haute atmosphère et sur la pollution occasionnée.