La firme SpaceX n'a pas réalisé beaucoup de lancements avec son lanceur lourd Falcon Heavy et chacun d'entre eux est un événement à part, d'autant plus que le spectacle du tir lui-même s'accompagne du retour en douceur des boosters sur la terre ferme quelques minutes plus tard.

La mission du 29 juillet avait pour mission de placer sur orbite l'un des plus gros satellites commerciaux au monde, le satellite de communication Jupiter-3 construit par Maxar Technologies.

Lancement du plus gros satellite commercial au monde

Avec 9,2 tonnes sur la balance, ce satellite en orbite géostationnaire doit fournir des services de communication à haut débit et permettre à son opérateur Hughes Networks de disposer d'une bande passante supplémentaire de 500 Gbps utilisable au-dessus de l'Amérique du Nord et du Sud.

Décollage de Falcon Heavy (credit : SpaceX)

Jupiter-3 a la taille d'un bus et l'envergure d'un Boeing 737 une fois ses panneaux photovoltaïques déployés et constitue le plus gros satellite jamais construit. Il lui fallait donc un lanceur capable de placer en orbite une telle masse.

Décollage de Falcon Heavy (credit : SpaceX)

La septième mission de Falcon Heavy (qui est aussi son troisième vol depuis le début de l'année et le 51ème tir de SpaceX depuis début 2023) s'est déroulée sans anicroche avec un départ depuis le pas de tir du Space Kennedy Center (Floride) et le retour des boosters additionnels au bout de quelques minutes, tirant parti des technologies désormais régulièrement utilisées avec les lanceurs Falcon 9.

Ce n'est que le début pour Falcon Heavy

Le tir a donné lieu à d'impressionnants clichés montrant le décollage mais aussi le retour des boosters. La photo au sommet de l'article, prise en pose longue, comprend le décollage de Falcon Heavy et le retour des deux boosters.

Les boosters de Falcon Heavy de retour sur Terre (credit : SpaceX)

SpaceX compte encore réaliser deux tirs supplémentaires cette année avec le lanceur Falcon Heavy tout en préparant Starship, le vaisseau spatial qui doit faire avancer la colonisation d'autres mondes, de la Lune à Mars.