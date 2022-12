Depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé mercredi. Elle transportait 54 satellites Starlink qui ont été déployés avec succès pour la constellation éponyme en orbite basse.

SpaceX souligne le premier lancement du réseau modernisé de Starlink. " Grâce à notre nouvelle licence, nous sommes désormais en mesure de déployer des satellites sur de nouvelles orbites qui ajouteront encore plus de capacité au réseau. "

Le groupe d'Elon Musk vante ainsi la possibilité d'accueillir davantage de clients et de fournir un service d'accès à Internet plus rapide, en particulier dans les zones qui concentrent actuellement le plus d'abonnés. Récemment, Starlink a franchi le cap du million d'abonnés dans le monde.

Après l'autorisation partielle de la FCC

En début de mois, SpaceX a obtenu le feu vert de la Federal Communications Commission (FCC) pour le déploiement de 7 500 satellites Starlink de deuxième génération ; sachant que la demande portait sur un peu moins de 30 000 satellites.

Les 7 500 satellites Starlink Gen2 pourront opérer à des altitudes de 525, 530 et 535 km. Ils disposent d'une antenne réseau à commande de phase plus puissante qui se déploie sur environ 25 m². Leur masse est de 1 250 kg, soit cinq à quatre fois plus importante que les satellites Starlink de première génération (V1.0 et V1.5).

En plus d'apporter une réponse à des problèmes de congestion et pour gérer un trafic plus important, les satellites Starlink Gen2 devraient permettre une connectivité (réduite) directement depuis les smartphones, sans passer par une antenne parabolique de réception.

Pas forcément déjà des satellites Starlink Gen2

SpaceX donne peu de détails sur les satellites Starlink lancés hier. Ils seraient d'une taille similaire aux satellites Starlink précédemment déployés avec Falcon 9, alors que les satellites Starlink Gen2 étaient initialement prévus pour un lancement avec la future fusée Starship. Une version de plus petite taille était toutefois dans les tuyaux.

Pour l'astronome Jonathan McDowell, les satellites Starlink nouvellement lancés ne sont que des satellites V1.5 qui seront placés au final sur l'orbite d'un groupe de satellites Starlink V2 (ou Gen2). Il comptabilise par ailleurs 3 666 satellites Starlink lancés par SpaceX. Actuellement, 3 374 sont en orbite et 3 335 en activité.

Falcon 9 launches 54 Starlink satellites to low-Earth orbit; completes SpaceX’s 60th mission of 2022! pic.twitter.com/MIstToPIyL — SpaceX (@SpaceX) December 28, 2022

Indépendamment des lanceurs et du type de mission, à noter qu'il s'agissait de la 60e mission de SpaceX pour cette seule année 2022. Un rythme véritablement impressionnant.