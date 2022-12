Sur le site de SpaceX, il existe plusieurs catégories. Elles sont consacrées aux lanceurs du groupe et à sa capsule spatiale Dragon, son programme de lancement partagé (ridershare) pour des petits satellites, les vols spatiaux habités et le service d'accès à Internet par satellite avec la constellation Starlink. Il y a désormais une étrange catégorie Starshield.

Les informations publiées au sujet de Starshield restent relativement maigres, sachant que ce service ou cette constellation ne s'adresse pas à un usage grand public et commercial, mais à un usage dit gouvernemental. La sécurité nationale est aussi mentionnée.

Starshield pour un usage gouvernemental

Des satellites gouvernementaux permettraient de répondre à plusieurs marchés, et trois en particulier dans un premier temps. L'observation de la Terre et l'imagerie avec des capteurs, les communications sécurisées, l'hébergement de charges utiles pour des missions plus exigeantes.

SpaceX présente en outre Starshield comme une offre de bout en bout pour des systèmes, allant des lanceurs aux terminaux des utilisateurs, avec le déploiement de capacités à grande échelle et à une vitesse sans précédent.

" Starlink offre déjà un chiffrement inégalé de bout en bout des données des utilisateurs. Starshield utilise une capacité cryptographique supplémentaire à haute garantie pour héberger des charges utiles classifiées et traiter les données en toute sécurité, répondant ainsi aux exigences les plus strictes des gouvernements ", peut-on également lire.

Une version militaire de Starlink ?

SpaceX évoque le système de communication intersatellite par laser avec une exploitation pour Starlink, et indique la possibilité d'intégration de satellites partenaires pour permettre l'incorporation au réseau Starshield. C'est en tout cas l'orbite terrestre basse qui est visée.

Pour faire la promotion de Starshield, SpaceX met en avant son expérience et son travail en cours avec le ministère américain de la Défense. Néanmoins, les quelques détails divulgués ne permettent pas d'avoir une idée précise du service Starshield.

Il n'est pas clair si de quelconques tests concernant Starshield ont déjà eu lieu. Une fois n'est pas coutume, Elon Musk n'a pas été bavard à ce sujet sur Twitter.