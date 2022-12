Pour sa constellation Starlink et l'accès à Internet par satellite, la Federal Communications Commission (FCC) autorise SpaceX à déployer jusqu'à 7 500 satellites de deuxième génération. C'est néanmoins une autorisation partielle qui a été obtenue par SpaceX.

La demande du groupe d'Elon Musk portait en effet sur un total de 29 988 satellites en orbite terrestre basse. " Notre action permettra à SpaceX de commencer le déploiement de Starlink Gen 2 ", écrit la FCC. Elle ajoute : " Nous différons pour le moment toute action concernant le reste de la demande de SpaceX. "

La limite imposée pour le nombre de satellites Starlink de nouvelle génération tient notamment compte de préoccupations en matière de débris orbitaux et de sécurité spatiale. Dans sa communication, la FCC écrit également qu'avec certaines conditions associées, " les autres opérateurs de satellites et terrestres seront protégés contre des interférences nuisibles. "

La grosse demande de SpaceX

Les 7 500 satellites Starlink Gen 2 pourront opérer à des altitudes de 525, 530 et 535 km. La demande complète de SpaceX portait sur 19 440 satellites à des orbites de 340 km à 360 km (sous la Station spatiale internationale), 10 080 satellites à des altitudes entre 525 km et 535 km, ainsi que 468 satellites à 604 km et 614 km.

À ce jour, SpaceX a lancé un peu plus de 3 500 satellites Starlink de première génération. D'après le décompte de l'astronome Jonathan McDowell, 3 268 sont en orbite et 3 231 sont opérationnels à des orbites terrestres basses de 540 km à 570 km.

En septembre, Starlink revendiquait 700 000 clients dans le monde, dont 75 000 en Europe et 6 500 en France.

Pas pour tout de suite

Les satellites Starlink Gen 2 disposeront d'une antenne réseau à commande de phase plus puissante qui se déploiera sur environ 25 m². Ils auront une masse d'approximativement 1 250 kg et ainsi cinq à quatre fois plus lourds que les satellites Starlink de première génération (V1.0 et V1.5).

Un lancement devrait attendre la mise en service de la fusée Starship de SpaceX... Des astronomes devraient en tout cas ne pas tarder à exprimer encore une fois leurs inquiétudes.

N.B. : Source vignette : Starlink.