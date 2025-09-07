Les images au sol étaient déjà impressionnantes, mais SpaceX a monté le niveau d'un cran. Cette semaine, l'entreprise a publié quatre clichés inédits de la fusée géante Starship capturés lors de son 10ème vol d'essai. Ces photos offrent une perspective unique sur le périple du vaisseau, de son lancement depuis Starbase au Texas jusqu'à sa destination finale dans l'océan Indien.

Que voit-on précisément sur ces clichés ?

Les nouvelles photographies sont saisissantes. L'une d'elles met en lumière l'immense panache de fumée laissé par le propulseur Super Heavy lors de la séparation, une traînée qui avait déjà été observée par le passé depuis la Station spatiale internationale.

Une autre image montre le vaisseau spatial en transit silencieux autour du globe terrestre, un point minuscule face à l'immensité.

Quel phénomène physique est visible lors du retour sur Terre ?

Le clou du spectacle est sans doute l'image de la rentrée atmosphérique. On y voit le Starship enveloppé d'une gerbe de plasma rose incandescent.

Ce phénomène spectaculaire est le résultat de la friction extrême avec l'air : à très haute vitesse, l'air devant le vaisseau est compressé et chauffé à des températures extrêmes, transformant les molécules de gaz en un halo lumineux.

Pourquoi ce 10ème vol est-il considéré comme une réussite majeure ?

Ce dixième essai est de loin le plus abouti pour SpaceX cette année. Il a validé des étapes cruciales du programme. Le propulseur Super Heavy a réussi un amerrissage contrôlé et en douceur dans le golfe du Mexique.

De son côté, l'étage supérieur, le Starship, a non seulement bouclé ses manœuvres orbitales prévues mais a surtout survécu à son retour sur Terre avant de finir sa course dans l'océan Indien. Un succès quasi complet.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le propulseur Super Heavy a-t-il été récupéré ?

Non, pas lors de ce vol. L'objectif était un amerrissage en douceur pour valider la manœuvre. L'étape ultime, qui consiste à le faire attraper en vol par la tour de lancement, n'a pas été tentée. La réussite de l'amerrissage contrôlé reste une avancée majeure.

D'où proviennent ces photographies ?

SpaceX a équipé le Starship de caméras externes haute définition pour documenter chaque étape de ses vols d'essai. Ces images sont cruciales pour les ingénieurs afin d'analyser le comportement du vaisseau, mais elles servent aussi d'outils de communication exceptionnels pour partager les avancées du programme avec le public.