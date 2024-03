La firme SpaceX d'Elon Musk a tenté le troisième tir d'essai de son vaisseau spatial Starship ce 14 mars dès qu'elle a obtenu le feu vert de la FAA (Federal Aviation Administration).

Après les explosions durant la phase d'ascension lors des deux tentatives précédentes, le troisième essai a permis d'atteindre l'espace proche et de réaliser plusieurs essais techniques, dont celui du transfert de propergol entre deux réservoirs qui prépare la capacité de recharger des véhicules directement dans l'espace avant de s'attaquer à des voyages plus lointains.

Le vaisseau spatial devait revenir ensuite sur Terre et amerrir dans l'Océan Indien, une manoeuvre inédite pour SpaceX, mais le contact a été perdu à 65 kilomètres d'altitude lors de la descente, tandis que le booster Super Heavy a lui aussi explosé et n'a donc pu être récupéré.

A défaut d'avoir coché toutes les cases, ce troisième vol d'essai a été très instructif et riche d'enseignements qui pourront être mis à profit dans un quatrième essai...que SpaceX verrait bien à court terme.

Un nouveau Starship paré au décollage dans six semaines

Lors d'une conférence donnée le 19 mars, Gwynne Shotwell, la directrice des opérations (COO) de SpaceX, a indiqué que les données de vol du troisième tir étaient toujours en cours d'analyse et qu'un nouveau vol pourrait être tenté sous peu.

Elle a indiqué que SpaceX connaissait les causes des deux explosions (Starship et Super Heavy), sans les préciser, et pouvait y remédier avec la capacité de retenter un tir dans les six semaines, ce qui amènerait la prochaine fenêtre au mois de mai 2024.

Mais une fois de plus, ce calendrier dépendra de l'obtention d'une nouvelle validation de la FAA et des modifications qu'elle pourrait réclamer avant d'autoriser un nouveau tir.

Les causes des explosions étant déjà connues et ne nécessitant pas de transformation majeure du design, l'obtention du feu vert pourrait se faire se jouer en quelques semaines, a indiqué Kelvin Coleman l'administrateur de la FAA pour le transport spatial commercial.

La FAA pourrait bientôt donner son accord plus rapidement

Le site Spacenews relève que le régulateur est d'ailleurs prêt à modifier ses procédures à l'avenir pour accorder un feu vert non plus à chaque lancement mais pour des ensembles de plusieurs lancements, plus en accord avec la stratégie d'essai / erreur de SpaceX en réduisant ainsi les délais entre les tirs, d'autant plus que SpaceX souhaiterait réaliser entre six et neufs lancements de Starship cette année.

En revanche, le quatrième tir du vaisseau spatial restera encore largement expérimental et destiné à finaliser différentes technologies (ainsi qu'à réussir la récupération du vaisseau et du booster, dernière brique manquante) et SpaceX ne compte pas encore y embarquer des grappes de satellites Starlink ou des charges utiles trop précieuses.