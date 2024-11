SpaceX indique que le sixième vol d'essai orbital du Starship est prévu dès le 18 novembre 2024, avec une fenêtre de lancement de 30 minutes qui s'ouvrira à 16h heure locale (22h GMT ; 23h heure de Paris). Au plus tôt, ce sera ainsi un peu plus d'un mois après le précédent vol d'essai marqué par le retour spectaculaire du premier étage Super Heavy sur le pas de tir.

Pour l'IFT-6 (Integrated Flight Test 6), SpaceX tentera de rééditer l'exploit en attrapant le booster avec les bras mécaniques de la tour de lancement. Par contre, il n'y aura toujours pas de tentative d'atterrissage du Starship qui effectuera encore une fois un amerrissage (cette fois-ci en plein jour).

Le plan de vol de l'IFT-6 sur une trajectoire suborbitale a un profil similaire à celui de l'IFT-5, dont le succès facilite un nouvel essai rapide sans déclencher une enquête de la Federal Aviation Administration (FAA). Néanmoins, SpaceX souligne quelques points.

Les objectifs du Flight 6 de Starship

Le sixième vol d'essai orbital de Starship " vise à étendre les capacités du vaisseau et du propulseur, et à se rapprocher de la réutilisation de l'ensemble du système. "

SpaceX détaille que les objectifs comprennent le retour du booster au site de lancement pour être récupéré, le redémarrage d'un moteur Raptor du Starship dans l'espace, le test d'une série d'expériences sur le bouclier thermique et de changements de manœuvre pour la rentrée atmosphérique et la descente au-dessus de l'océan Indien.

La tentative d'allumage d'un seul moteur Raptor de Starship dans l'espace est un objectif supplémentaire du vol pour démontrer les capacités requises d'une désorbitation avant les futures missions orbitales, et pour une rentrée contrôlée dans l'atmosphère.

Avant un changement de version du Starship

SpaceX précise que l'IFT-6 sera l'ultime vol de la version initiale du Starship. Dès l'IFT-7, des améliorations dites importantes seront de la partie, notamment un nouveau design des volets avant, des réservoirs de propulseur plus grands, des tuiles thermiques plus récentes et des couches de protection thermique secondaires de dernière génération.

" Nous continuons à progresser vers un bouclier thermique entièrement réutilisable. […] Les enseignements tirés de l'essai en vol et des essais ultérieurs continueront de rendre l'ensemble du système Starship plus fiable à mesure que nous nous approchons d'une réutilisation complète et rapide ", écrit SpaceX.



SpaceX : Starship IFT-5