Après un premier tir qui s'est soldé par sa destruction durant la phase ascendante vers l'orbite, la société SpaceX attend impatiemment la possiblité de procéder à un deuxième tir d'essai de son vaisseau spatial Starship dont les chances de succès sont plus élevées du fait des nombreuses modifications apportées.

Si la technique est prête et la fusée installée sur le pas de tir depuis plusieurs semaines, l'entreprise attend toujours le feu vert des régulateurs, que ce soit la FAA (Federal Aviation Administration) ou la FWS (Fish and Wildlife Service) dont les véhicules ont été aperçus ces dernières heures sur le site de Boca Chica, laissant espérer une autorisation rapide.

L'homme pressé Elon Musk n'a pas caché son agacement de voir les choses traîner alors que tout est prêt sur le pas de tir pour procéder au deuxième vol d'essai de Starship et démontrer les mérites de technologies qui doivent permettre d'emmener des humains à la surface de la Lune, faire office de station orbitale ou encore servir de moyen de transport vers la planète Mars.

Un vol d'observation d'un avion de la NASA début novembre

Plus vite cette validation technique sera menée et plus rapidement SpaceX pourra passer aux étapes suivantes de ses projets.afin de préparer d'autres lancements et répondre aux attentes de la NASA qui s'inquiète de délais pour son programme Artemis.

S'il est difficile de lutter contre les temps longs de la bureaucratie, une note d'espoir pour un fenêtre de tir pas trop lointaine commence à émerger de façon indirecte. Il apparaît que l'agence spatiale américaine a bouclé une fenêtre de vol pour son avion d'observation à haute altitue WB-57 entre le 3 et 10 novembre 2023.

Cet avion est régulièrement mobilisé pour surveiller le retour sur Terre des capsules habitées Crew Dragon de SpaceX et a été utilisé pour observer le vol d'essai de Starship au mois d'avril.

Une alerte de la Coast Guard

Dans le même temps, la guarde côtière américaine a diffusé un avertissement pour tenir à distance les navires à proximité de Boca Chica dans la perspective d'un tir de fusée.

La notice ne mentionne pas spécifiquement SpaceX ou la fusée Starship (même si l'entreprise est la seule dans le secteur à procéder à des tirs) mais introduit une période de surveillance débutant le 1er novembre jusqu'à la date du tir, avec un risque plus important (chute de débris, véhicule spatiale en descente) à partir du 6 novembre.

Ces deux fenêtres se combinant sur début novembre suggèrent donc qu'il va se passer quelque chose durant les premières semaines de novembre, et peut-être suffisamment important pour correspondre au deuxième vol d'essai de Starship.