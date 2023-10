Le vaisseau spatial Starship est l'un des grands projets de la société SpaceX et de son patron Elon Musk. Arraché à la gravité terrestre par des boosters Super Heavy aux 33 moteurs Raptor, il doit ouvrir la voie de la colonisation de la Lune mais aussi de l'établissement d'une base sur Mars plus tard.

C'est peu de dire que les attentes sont élevées et que le calendrier est serré puisque Starship doit contribuer à la mission Artemis 3 de la NASA qui verra peut-être le retour d'humains sur notre satellite naturel.

Pour cela, il faudra être à l'heure du calendrier serré de l'agence spatiale américaine. Le premier vol d'essai de Starship en avril 2023 s'est soldé par la destruction du vaisseau spatial lors de son ascension.

La tentative du Hot Staging pour Flight 2

Face à la puissance et à la nouveauté du projet, cette issue était anticipée. Depuis, SpaceX a procédé à plus d'un millier de modifications du design de Starship et Super Heavy et prépare un deuxième vol d'essai, ou Flight 2.

La firme attend toujours le feu vert de la FAA pour cette nouvelle tentative et devrait très vite la tenter dès que ce dernier sera obtenu. Et pour ce deuxième tir d'essai, SpaceX va tenter une nouvelle manoeuvre dite de Hot Staging, à savoir allumer les moteurs de l'étage supérieur avant la séparation avec l'étage inférieur.

Cela permet de créer un pré-chauffage et d'éviter le blocage de valves gelées au moment critique de la mise à feu des moteurs. Cela constituera la partie la plus risquée du prochain vol de Starship, a indiqué Elon Musk.

Préparer un design polyvalent pour la conquête de l'espace

"Si les moteurs s'allument et que le vaisseau n'explose pas durant la séparation, alors je pense que nous avons un bonne chance d'atteindre l'orbite", a-t-il souligné.

Si cette étape est franchie, la redescente sur Terre se fera par un amerrissage dans l'Océan Pacifique et non par une arrivée en douceur car SpaceX doit tester un autre élément crucial : le bouclier thermique dont il reste à voir s'il tiendra le choc.

A terme, Starship devra pouvoir être utilisé pour se poser sur n'importe quelle surface solide dans le système solaire, qu'il s'agisse d'une planète proche ou plus lointaine ou d'un astéroïde.

Starship pourrait enfin aussi être aménagée en tant que station orbitale terrestre ou bien pour assurer un mode de transport rapide sur Terre permettant d'atteindre n'importe quel point du globe en quelques minutes ou dizaines de minutes.