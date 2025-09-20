Après des années de silence radio, Sam Fisher s'apprête à faire un retour remarqué, non pas en jeu vidéo, mais sur Netflix. La plateforme de streaming a enfin levé le voile sur "Splinter Cell: Deathwatch", sa série d'animation en huit épisodes pilotée par Derek Kolstad, le créateur de la saga "John Wick".

Prévue pour le 14 octobre 2025, cette adaptation met en scène un héros vieillissant et retiré du monde de l'espionnage, mais sa première bande-annonce explosive a de quoi faire tiquer les fans de la première heure.

Quelle est l'histoire de cette nouvelle adaptation ?

La série se déroule plusieurs années après les événements des jeux vidéo. Le synopsis officiel dépeint un Sam Fisher (doublé par Liev Schreiber) devenu une légende du monde de l'espionnage, contraint de sortir de sa retraite pour aider une nouvelle recrue, Zinnia McKenna.

Ensemble, ils devront déjouer une conspiration mondiale qui menace l'Europe. L'intrigue promet des clins d'œil au passé, notamment au jeu culte "Chaos Theory" via des flashbacks, mais l'orientation très musclée du trailer laisse planer le doute sur la fidélité à l'ambiance originale de la franchise.

Pourquoi le style "John Wick" interroge-t-il les fans ?

La bande-annonce est un véritable déchaînement d'action : combats à mains nues, fusillades intenses, courses-poursuites... Autrement dit, tout ce qui, dans les jeux, signifiait généralement un échec de la mission.

Pour de nombreux puristes, l'essence même de Splinter Cell réside dans la tension, le silence et l'infiltration. Cette adaptation semble privilégier le spectacle brutal, une signature de Derek Kolstad, au détriment de la patience et de la planification méthodique qui caractérisent l'agent d'Échelon 4. La question est posée : la série saura-t-elle équilibrer ces deux facettes ?

Qui est derrière ce nouveau Sam Fisher ?

C'est Liev Schreiber qui prête sa voix à Sam Fisher, succédant à l'iconique Michael Ironside qui a défini le personnage dans les jeux. Si la performance de Schreiber semble solide, elle s'inscrit dans un archétype plus classique de l'espion bourru et taciturne.

Derek Kolstad justifie ce choix par la volonté d'apporter un "nouveau son" à la franchise pour potentiellement durer plusieurs saisons. L'introduction d'une nouvelle agente, Zinnia McKenna (doublée par Kirby Howell-Baptiste), pourrait également apporter un vent de fraîcheur et un nouveau regard sur une légende qui doit se réinventer.

Foire Aux Questions (FAQ)

La série est-elle canon avec les jeux vidéo ?

C'est une zone grise. Le créateur Derek Kolstad espère qu'elle le sera, mais a admis qu'Ubisoft lui a demandé de ne pas toucher à certains éléments car ils ont "d'autres choses en tête" pour l'avenir de la franchise. La série se déroule après les jeux, mais prendra des libertés narratives qui pourraient la placer dans un univers parallèle.

Qui est le grand méchant de la série ?

Les antagonistes principaux sont les enfants de Douglas Shetland, un ancien ami et rival de Sam Fisher bien connu des joueurs de "Pandora Tomorrow" et "Chaos Theory". Ils sont désormais à la tête de la société Displace International, qui sert de façade à leurs activités criminelles et à une vaste conspiration.

Le remake du jeu Splinter Cell est-il toujours en développement ?

Oui, Ubisoft travaille toujours sur un remake complet du premier jeu "Splinter Cell", mais très peu d'informations ont été communiquées à ce sujet depuis son annonce. La série animée "Deathwatch" est un projet entièrement distinct et ne doit pas être confondue avec le futur jeu vidéo.