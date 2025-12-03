C'est un rebondissement que plus personne n'attendait. Annoncé en grande pompe en décembre 2021, le remake de Splinter Cell semblait naviguer en eaux troubles, surtout après le départ de son directeur, David Grivel, en octobre 2022.

Aujourd'hui, la situation s'inverse de manière spectaculaire : l'homme est officiellement de retour à la tête de l'équipe, une nouvelle qu'il a partagée lui-même sur LinkedIn, se disant "très, TRÈS heureux" de retrouver ce projet qui lui est "très particulier".

Pourquoi ce retour est-il si important ?

Le départ de David Grivel il y a trois ans avait été interprété par beaucoup comme un très mauvais présage pour l'avenir du jeu. Son absence laissait un vide, d'autant plus que son remplaçant n'a jamais été officiellement nommé, et que des rumeurs suggéraient même que ce second directeur avait également quitté le navire. Grivel n'est pas un inconnu pour la franchise ; il a notamment été Game Director sur l'excellent Splinter Cell: Blacklist en 2013 et a passé plus de dix ans chez Ubisoft, contribuant à des titres majeurs comme Far Cry 5 et Assassin's Creed Unity.

Son retour est donc perçu comme un signal fort et rassurant. Il incarne une forme de stabilité retrouvée et une connaissance profonde de l'ADN de la série. Pour les fans, c'est la garantie que le projet est de nouveau entre les mains d'un capitaine qui connaît la destination et qui est personnellement investi dans la réussite de la mission.

Quel a été son parcours depuis son départ ?

Le voyage de David Grivel loin d'Ubisoft Toronto a été tout sauf un long fleuve tranquille. Son parcours a des allures de "mercato en zigzag", comme le décrivent certains observateurs. Il a d'abord rejoint Ridgeline Games, un studio d'Electronic Arts, pour travailler sur la campagne solo de Battlefield. L'aventure a tourné court avec la fermeture du studio par EA début 2024. Il a ensuite enchaîné les expériences brèves, passant par un projet secret de nouveau chez Ubisoft, puis chez Worlds Untold, un studio qui a fermé ses portes peu après son arrivée.

Ce retour aux sources prend alors tout son sens. Après une série de revers professionnels, Grivel retrouve un terrain familier, une équipe qu'il connaît et un projet qu'il a lui-même initié. Ce parcours mouvementé lui a sans doute apporté de nouvelles perspectives, mais son retour sur le développement du remake est avant tout un gage de continuité.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du jeu ?

Concrètement, le retour de David Grivel pourrait marquer la fin d'une période de flottement et le début d'une production plus dynamique et cadrée. Le projet, bien que discret, n'a jamais été annulé. On sait que ce remake de Splinter Cell est développé avec le moteur Snowdrop et qu'il ambitionne de moderniser l'histoire du jeu original de 2002 pour un "public moderne", avec des enjeux plus contemporains.

Ubisoft a également confirmé une information cruciale : le jeu restera une expérience linéaire, fidèle à l'infiltration pure qui a fait le succès de la série, et ne cédera pas à la tentation du monde ouvert. Avec un leader expérimenté et passionné de retour aux commandes, les fans peuvent espérer que le développement trouvera enfin son rythme de croisière. Reste une inconnue de taille : la date de sortie, qui demeure un secret aussi bien gardé que les missions de Sam Fisher.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est David Grivel ?

David Grivel est un développeur de jeux vidéo expérimenté, connu pour son travail chez Ubisoft. Il a été le directeur de Splinter Cell: Blacklist et le premier directeur du projet de remake de Splinter Cell avant de quitter l'entreprise en 2022, puis de la réintégrer en 2025 pour reprendre son poste.

Quelles sont les nouveautés attendues pour ce remake ?

Le remake de Splinter Cell promet une refonte graphique complète grâce au moteur Snowdrop, un gameplay modernisé et un scénario réadapté aux enjeux actuels. Cependant, le jeu conservera sa structure linéaire, axée sur l'infiltration, pour préserver l'essence de la franchise.

Une date de sortie pour le remake de Splinter Cell est-elle connue ?

Non, pour l'instant, Ubisoft n'a communiqué aucune date ni fenêtre de sortie. Le projet reste très discret et son développement avance dans l'ombre, mais le retour de son directeur initial est un signe encourageant pour la suite.