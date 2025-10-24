L'arlésienne Splinter Cell vient de connaître un nouveau rebondissement. Et il n'est pas bon.

Alors que les fans attendent le retour de Sam Fisher depuis plus de 12 ans, le remake du premier opus, annoncé en 2021, semble être un projet maudit. Une offre d'emploi, apparue puis mystérieusement disparue, indique que le poste de réalisateur est à nouveau vacant, pour la deuxième fois.

Que s'est-il passé chez Ubisoft Toronto ?

La mèche a été vendue par le site Tech4Gamers. Une offre d'emploi a été publiée par Ubisoft Toronto pour le poste de "Game Director" sur le projet Splinter Cell Remake. Le problème ?

Ce poste était censé être occupé. L'offre, décrivant un rôle clé dans la supervision du gameplay d'infiltration "hardcore", a été retirée très rapidement, mais le mal était fait. Cette publication furtive suggère que le remplaçant de David Grivel a lui aussi quitté le navire.

Pourquoi ce projet inquiète-t-il autant ?

Ce n'est pas le premier signe de tempête. Annoncé en décembre 2021, le projet avait déjà perdu son réalisateur initial, David Grivel, un vétéran du studio, en octobre 2022.

Depuis, Ubisoft n'a jamais officiellement nommé son successeur. Ce silence radio de près de trois ans, combiné à ce qui ressemble à un second départ à un poste crucial, alimente logiquement les pires craintes. Le jeu n'a toujours pas montré la moindre image de gameplay.

Quel est l'avenir pour le remake de Splinter Cell ?

Ubisoft est face à un dilemme. L'éditeur a promis aux fans de respecter l'esprit du jeu original (pas de monde ouvert) et de "réécrire l'histoire pour un public moderne". Mais le développement semble stagner. Si la publication de l'offre était une erreur, c'est une bourde de communication majeure. Si elle est réelle, elle pourrait signifier un changement de direction, voire une réinitialisation du projet.





Pour l'instant, Sam Fisher semble plus à l'aise sur Netflix, où sa série animée "Deathwatch" a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le remake de Splinter Cell est-il officiellement annulé ?

Non, Ubisoft n'a fait aucune annonce en ce sens. Cependant, la perte d'un deuxième réalisateur et l'absence totale d'images depuis 2021 sont des signes très négatifs pour la santé du projet.

Qui était le premier réalisateur du projet ?

Le projet était initialement dirigé par David Grivel, un vétéran d'Ubisoft qui a passé 11 ans dans l'entreprise. Il a annoncé son départ en octobre 2022 pour "une nouvelle aventure". Son successeur n'a jamais été annoncé publiquement.

Y a-t-il d'autres projets Splinter Cell en cours ?

Oui, mais pas en jeu vidéo pour le moment. Sam Fisher est le héros de la série d'animation "Splinter Cell: Deathwatch" sur Netflix, qui a été bien accueillie et renouvelée pour une saison 2.