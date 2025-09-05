En attendant, l’éditeur n’aurait pas de nouveau blockbuster fin 2025, mais prépare la suite avec une liste qui brasse toutes ses séries phares. Voici les projets évoqués pour 2026-2027 :

Project Ovr (nouvel épisode principal de Ghost Recon ), Project Hexe (prochain Assassin’s Creed ), Project North (remake de Splinter Cell) , Project Blackbird ( Far Cry principal), Project Maverick ( Far Cry multijoueur/extraction , susceptible d’être annulé)

(nouvel épisode principal de ), Project (prochain ), Project (remake de , Project ( principal), Project ( , susceptible d’être annulé) Project Rewind (remake de Prince of Persia), Project Alterra (type Animal Crossing), Project Crest (shooter d’extraction Seconde Guerre mondiale), Project BG&E2 (Beyond Good and Evil 2)

Hors liste principale : Project Obsidian (remake de Black Flag) et Project Invictus (Assassin’s Creed multijoueur) avaient été évoqués plus tôt ; au-delà de 2027, The Division 3 et le prochain The Crew resteraient en ligne de mire.

Rayman revient, et ce n’est pas un simple clin d’œil

Derrière le nom de code Steambot, Ubisoft préparerait un remake de Rayman avec une sortie visée fin 2026 si le développement continue “très bien”. Le studio testerait ainsi l’appétit pour la mascotte maison : en cas de succès, un Rayman 4, déjà esquissé, pourrait être lancé. Une stratégie raisonnable pour réinstaller la série sans s’enfermer d’emblée dans un cycle de production trop long.

Neuf licences, une promesse : parler à tous les publics

Le cœur du programme repose sur les piliers maison : Assassin’s Creed (Hexe) et Ghost Recon (Ovr) pour l’aventure et le tactical, un Splinter Cell remis à plat (North), un Far Cry principal (Blackbird) et un spin-off multijoueur/extraction (Maverick) possiblement sur la sellette.

Côté nostalgie, Prince of Persia (Rewind) passe par la case remake, tandis qu’Alterra s’inspire des jeux de vie communautaires et Crest explore l’extraction en contexte Seconde Guerre mondiale. Enfin, Beyond Good and Evil 2 reste “toujours en développement”.

Ambition vs réalité : le défi calendrier

Un tel calendrier suppose des arbitrages : mutualisation technologique, fenêtres marketing cohérentes et, surtout, éviter le trop-plein.

Les reports sont probables, mais l’alignement 2026-2027 envoie un signal clair : réaffirmer les licences emblématiques tout en testant des formats (extraction, jeu de vie) susceptibles d’élargir l’audience. Le risque ? Diluer l’attention des équipes. L’opportunité ? Revenir au centre de la conversation avec un pipeline lisible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces projets sont-ils confirmés officiellement ?

Non. Il s’agit d’informations issues de fuites et d’indications internes. Les titres, fenêtres de sortie et priorités peuvent évoluer jusqu’aux annonces formelles.

Quels jeux semblent les plus avancés pour 2026 ?

Le remake de Rayman (Steambot) viserait la fin 2026. Parmi les “neuf”, les piliers historiques (Assassin’s Creed, Ghost Recon, Far Cry) sont de bons candidats pour ouvrir la marche, mais rien n’est gravé dans le marbre.

Qu’attendre au-delà de 2027 ?

L’éditeur garderait The Division 3 et le prochain The Crew dans ses cartons, en plus de nouvelles expériences liées à ses grandes licences. Là encore, la priorité sera d’étaler les sorties pour éviter la saturation.