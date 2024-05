Ce n'était qu'un test il y a encore quelques mois. Manifestement, il a été concluant du point de vue de Spotify. De plus en plus d'utilisateurs gratuits du service de streaming de musique n'ont plus accès à l'affichage des paroles des titres en cours de lecture.

" Profitez des paroles avec Spotify Premium ", peut-on par exemple lire. L'invitation à basculer vers un forfait payant de Spotify est claire, mais ce n'est pas toujours le cas. D'autres messages informent simplement sur l'impossibilité temporaire de charger les paroles d'un titre.

Des témoignages sur les réseaux sociaux rapportent également l'apparition d'une limite mensuelle pour l'affichage des paroles. Faire sauter cette limite nécessite de passer à Spotify Premium.

Changement d'époque pour Spotify

L'affichage des paroles en temps réel et in-app a fait son apparition relativement tardivement sur Spotify. Il repose sur un partenariat avec Musixmatch. L'introduction officielle avait eu lieu fin 2021. À l'époque, Spotify avait souligné une disponibilité pour tous les utilisateurs Free et Premium, et sur l'ensemble des plateformes.

La fin de l'affichage des paroles des titres pour les utilisateurs gratuits de Spotify va nécessairement générer du mécontentement. D'autant que cette fonctionnalité avait été ajoutée pour répondre à une demande récurrente.

Fin mars, Spotify revendique 615 millions d'abonnés actifs par mois. Le nombre d'abonnés Free actifs par mois est de 388 millions. Le nombre d'abonnés Premium est de 239 millions et ils représentent près de 90 % des revenus du groupe. Spotify veut désormais s'inscrire dans une rentabilité durable.