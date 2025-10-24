Si votre application Spotify se fige ou plante sans arrêt sur votre téléphone Android, vous n'êtes pas seul. Depuis environ deux semaines, les forums de Spotify sont inondés de plaintes d'utilisateurs frustrés. Le coupable ? Un bug étrange qui semble lié à la connexion Wi-Fi, rendant l'application de streaming inutilisable à la maison.

Qu'est-ce que ce bug qui touche Spotify sur Android ?

Le problème est aussi spécifique que frustrant. L'application Spotify devient totalement inutilisable, souffrant de gels constants ou de crashs répétés, mais seulement lorsque le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Dès que l'utilisateur bascule sur les données mobiles (4G/5G), l'application fonctionne à nouveau parfaitement.





Ce bug, apparu il y a environ deux semaines, touche un grand nombre d'utilisateurs, en particulier les propriétaires de smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy.

Quelle est la cause suspectée de ce dysfonctionnement ?

Spotify a officiellement reconnu le problème et a confirmé que ses ingénieurs enquêtaient. Bien qu'aucune cause officielle n'ait été donnée, la principale piste vient de la communauté.





De nombreux utilisateurs spéculent que le bug est lié à la manière dont l'application gère la découverte d'appareils compatibles Chromecast sur le réseau local. Cette hypothèse expliquerait pourquoi le problème ne survient que sur le Wi-Fi (où la détection Chromecast a lieu) et disparaît en données mobiles.

Quand un correctif sera-t-il disponible ?

C'est là que le bât blesse. Bien que Spotify ait confirmé que ses équipes "examinent actuellement la situation", aucune date n'a été fournie pour le déploiement d'un correctif.

En attendant, les utilisateurs sont confrontés à un choix agaçant : couper leur Wi-Fi et utiliser leurs données mobiles pour écouter de la musique, ou attendre patiemment une mise à jour qui tarde à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si je suis concerné par ce bug ?

Si votre application Spotify sur un téléphone Android (principalement Samsung ou Pixel) se bloque, gèle ou plante quelques secondes après son ouverture, mais uniquement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, vous êtes très probablement victime de ce bug.

Y a-t-il une solution temporaire pour contourner le problème ?

La seule solution de contournement fiable pour le moment est de désactiver le Wi-Fi sur votre téléphone et d'utiliser l'application Spotify via vos données mobiles (4G ou 5G).

Est-ce que la réinstallation de l'application corrige le bug ?

Non, selon les nombreux témoignages sur les forums de Spotify, ni la réinstallation de l'application, ni le vidage du cache, ni le redémarrage du téléphone ne semblent résoudre le problème de manière permanente.