Microsoft a dû agir promptement face à un problème paralysant. La mise à jour de sécurité KB5066835, déployée lors du récent Patch Tuesday pour le mois d'octobre, a eu un effet de bord dévastateur. Elle a rendu les claviers et souris USB inopérants dans l'environnement de récupération Windows, autrement connu en tant que WinRE (Windows Recovery Environment).

Bien que les périphériques USB continuaient de fonctionner normalement ailleurs, leur désactivation dans WinRE signifiait que les utilisateurs ne pouvaient naviguer dans aucune des options de récupération. En cas de défaillance majeure du système, il devenait alors impossible de réinitialiser ou de restaurer un PC par ce biais.

Quel était l'impact de ce bug ?

Le blocage des périphériques USB dans l'environnement de récupération représentait un problème majeur, puisqu'il privait les utilisateurs des outils essentiels pour dépanner un PC qui ne démarre plus.

Microsoft avait tout de même listé quelques solutions de contournement, dont le recours à un écran tactile, un vieux clavier ou une souris sur port PS/2 si le PC en était équipé, ou le démarrage depuis une clé USB de récupération préalablement créée.

Sans ces alternatives, l'utilisateur se retrouvait potentiellement dans une impasse en cas de grave défaillance du système. Une situation problématique et anxiogène qui a poussé Microsoft à publier un correctif hors cycle.

Comment Microsoft a-t-il résolu le problème ?

Un correctif hors cycle répond à une urgence avec des problèmes jugés trop importants pour attendre le prochain Patch Tuesday mensuel. En l'occurrence, le correctif porte la référence KB5070773.

Il est accompagné d'une mise à jour spécifique KB5070762 (Safe OS Dynamic out-of-band update) qui cible directement des améliorations pour WinRE avec Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 et Windows Server 2025.

La nouvelle mise à jour devrait se télécharger et s'installer automatiquement via Windows Update. Elle est également disponible sur le site Microsoft Update Catalog.