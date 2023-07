Pour son abonnement Premium, cela fait plusieurs années que Spotify a mis un terme à la disponibilité du mode de paiement s'appuyant sur le système d'achat intégré d'Apple avec l'application dans l'App Store. Depuis 2016, les nouveaux abonnés n'y ont ainsi plus accès.

La plateforme de streaming audio informe désormais des anciens abonnés Premium ayant encore recours à ce mode de paiement qu'il ne sera plus accepté. À la fin de leur période de facturation en cours, ils seront automatiquement basculés vers un compte gratuit de Spotify et devront se réabonner le cas échéant à l'offre Premium, via des modes de paiement acceptés.

À Variety, un porte-parole de Spotify a indiqué que les notifications s'adressent à un petit nombre d'abonnés. Ils pourront se connecter à leur compte sur Spotify.com pour repasser sur un abonnement Premium. " Ces mesures nous permettront de continuer à offrir à tous nos utilisateurs une expérience d'abonnement homogène et de premier ordre. "

Sans surprise au final

Il n'y a pas de grand mystère. La décision de Spotify s'inscrit dans la lignée de son litige avec Apple qui ponctionne avec l'App Store une partie de l'abonnement payé. Apple a fini par se montrer plus souple, en autorisant par exemple des applications et services comme Spotify à intégrer un lien vers un site externe pour la création et la gestion d'un compte.

Dans sa dernière communication de griefs contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne a abandonné la question de la légalité de l'obligation d'utiliser le système de paiement in-app d'Apple. Toutefois, elle reproche toujours des mesures contractuelles qui empêchent les développeurs d'informer les utilisateurs d'iPhone et iPad.

Peu d'abonnés concernés

En 2019, Apple avait indiqué qu'une commission de 15 % sur les frais d'abonnement concernait 680 000 abonnés payants de Spotify. Ces derniers étaient passés par le système de paiement de l'App Store entre 2014 et 2016.

L'année dernière, Google a annoncé un programme pilote pour permettre à Spotify de proposer son propre système de facturation avec son application pour Android, en plus de la facturation avec le système de paiement de Google Play.

Rappelons par ailleurs qu'en Europe, Apple et Google font partie des gatekeepers qui vont devoir se conformer aux obligations du règlement Digital Markets Act. Apple ne pourra par exemple plus imposer l'utilisation de son App Store pour les applications iOS.