Le service de streaming de musique Spotify est l'un des partenaires d'OpenAI pour les Apps in ChatGPT. Les utilisateurs de ChatGPT peuvent connecter leur compte Spotify pour recevoir des suggestions musicales et de podcasts directement au sein de leurs échanges avec le chatbot IA.

Cette intégration est proposée pour les comptes Free, Plus et Pro de ChatGPT sur le Web et mobile. Tant les utilisateurs payants que gratuits de Spotify sont concernés.

Une intégration en toute transparence

Après avoir mentionné Spotify dans un prompt, l'utilisateur est invité à connecter son compte. Une fois cette étape effectuée, il suffit de demander des chansons, artistes, ou playlists basées sur une humeur, un genre ou un thème.

ChatGPT fait alors appel à l'application Spotify pour proposer des sélections personnalisées qui s'affichent dans la conversation, et un simple clic ouvre le contenu dans l'application Spotify pour une écoute immédiate.

Des différences pour les utilisateurs Free et Premium

Les utilisateurs gratuits de Spotify peuvent accéder à des playlists existantes du catalogue, comme Discover Weekly et New Music Friday. Les abonnés Premium de Spotify bénéficient d'une expérience plus poussée.

Ces derniers peuvent transformer des prompts plus complexes en de nouvelles playlists entièrement personnalisées, créées à la volée en fonction du contexte de la discussion.

Spotify précise toutefois que l'expérience est encore à ses débuts. " Nous continuerons à construire, affiner et améliorer l'expérience au cours des semaines et des mois à venir. "

Avec une protection pour les artistes

Spotify et OpenAI insistent sur le contrôle laissé à l'utilisateur et la protection des créateurs. La connexion du compte est optionnelle et peut être révoquée à tout moment.

Spotify ajoute que le " travail des artistes et des créateurs reste protégé ". Aucune donnée audio, vidéo ou musicale de la plateforme ne sera partagée avec OpenAI à des fins d'entraînement pour ses modèles d'IA.

L'application Spoftify dans ChatGPT est disponible dans 145 pays, mais pour le moment uniquement en anglais.