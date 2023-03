Cela fait maintenant plus de deux ans que la plateforme de streaming audio Spotify a annoncé l'arrivée prochaine de Spotify HiFi. Un lancement devait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2021. Pourtant, toujours rien à l'horizon pour les abonnés Premium.

En début de mois, Spotify a tenu sa conférence annuelle Stream On et a notamment présenté une nouvelle interface mobile dynamique. Il y a eu de nombreuses autres annonces, mais sans piper mot au sujet de Spotify HiFi.

Pas d'abandon

Coprésident, directeur technique et chef de produit de Spotify, Gustav Söderström vient de déclarer à The Verge que si Spotify HiFi avait été annoncé en 2021, " l'industrie a ensuite changé pour un certain nombre de raisons. "

Il ajoute : " Nous allons le faire, mais nous voulons le faire d'une manière qui a du sens pour nous et pour nos auditeurs. Le secteur a changé et nous avons dû nous adapter. " Gustav Söderström reste relativement mystérieux, même s'il évoque la question des coûts.

Apple a rebattu les cartes

La stratégie de Spotify pour Spotify HiFi a sans doute été contrariée par les initiatives d'Apple puis d'Amazon qui proposent de la qualité audio Lossless sans surcoût avec Apple Music et Amazon Music Unlimited. L'intention de Spotify était en effet de s'orienter vers une fonctionnalité dédiée payante.

Sans entrer dans les détails en 2021, Spotify avait simplement évoqué une qualité CD et un format audio Lossless (sans perte) pour Spotify HiFi.