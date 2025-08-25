Le géant du streaming musical a décidé de siffler la fin de la récréation. Dans une manœuvre stratégique sur plusieurs fronts, Spotify a clairement signifié à ses près de 700 millions d'utilisateurs que la priorité n'est plus seulement la croissance, mais la rentabilité. Au programme : une nouvelle augmentation des tarifs, une guerre déclarée aux applications pirates et un tour de vis sur le partage de l'abonnement Famille. La fête est finie pour les resquilleurs.

Pourquoi Spotify augmente-t-il encore ses prix ?

Après des années à privilégier l'acquisition d'abonnés, la plateforme de streaming musical Spotify a entamé un virage stratégique majeur. Face à la pression des investisseurs et à la nécessité de financer de nouvelles fonctionnalités, l'entreprise assume désormais une politique de hausses tarifaires régulières.

Alex Norstrom, co-président de la société, l'a confirmé : les ajustements de prix font partie intégrante des outils commerciaux de l'entreprise. La dernière augmentation en date fait passer l'abonnement individuel de 10,99 à 11,99 euros sur de nombreux marchés. L'objectif est double : améliorer les marges bénéficiaires, qui ont permis à l'entreprise de renouer avec les profits en 2024, et financer l'innovation pour atteindre le cap du milliard d'utilisateurs. La question n'est donc plus de savoir si Spotify va de nouveau augmenter ses prix, mais à quel rythme.

Comment Spotify lutte-t-il contre les applications piratées ?

Le deuxième front de cette offensive concerne les applications piratées. Des versions modifiées de l'application Android (APK) ou iOS (IPA), comme la tristement célèbre EeveeSpotify, permettent depuis des années de contourner les restrictions de la version gratuite et de profiter des avantages Premium sans payer : pas de publicité, choix des titres illimité, etc.

Spotify a intensifié sa riposte. D'une part, sur le plan juridique, en utilisant la loi sur le droit d'auteur (DMCA) pour faire retirer de plateformes comme GitHub les outils de piratage. D'autre part, sur le plan technique, en bloquant de manière beaucoup plus agressive, depuis mars 2025, les comptes utilisant ces applications modifiées, les rendant tout simplement inutilisables. Des groupes de développeurs comme ReVanced ou xManager sont également dans le viseur du géant suédois avec des poursuites en justice.

Le partage de l'abonnement Famille, c'est vraiment fini ?

Le dernier volet de cette stratégie vise un abus bien connu : le partage de l'abonnement Famille en dehors du foyer. Conçue pour six personnes vivant sous le même toit, cette offre à 21,24 euros a été massivement détournée par des groupes d'amis ou des inconnus pour réduire les coûts.

Dès septembre 2025, les règles vont se durcir considérablement. Spotify exigera une vérification d'adresse lors de l'inscription et pourra demander des confirmations de géolocalisation occasionnelles. En cas de non-conformité, les utilisateurs auront 30 jours pour régulariser leur situation avant de risquer une suspension de leur compte. L'objectif est le même que chez Netflix : forcer chaque utilisateur à payer le juste prix et garantir des revenus équitables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les nouveaux prix de Spotify ?

La dernière hausse annoncée en août 2025 fait passer l'abonnement Premium Individuel de 10,99 € à 11,99 € par mois dans plusieurs régions, dont l'Europe. D'autres augmentations sont à prévoir à l'avenir, selon les dirigeants de l'entreprise. Rappelons qu'en France, le prix de l'abonnement standard est déjà fixé au delà de ce tarif puisqu'il s'affiche à 12,14€. Rien n'indique pour le moment que la France subira une nouvelle hausse de prix prochainement.

Que risque-t-on à utiliser une application Spotify piratée ?

Outre les risques juridiques, Spotify bloque désormais activement les comptes qui utilisent des versions modifiées de son application. L'accès au service peut être suspendu de manière permanente, vous faisant perdre vos playlists et votre historique d'écoute.

Comment Spotify va-t-il vérifier mon adresse pour l'abonnement Famille ?

Lors de l'activation, vous devrez fournir une adresse personnelle. Par la suite, Spotify se réserve le droit de demander "occasionnellement" une vérification via les services de géolocalisation de votre appareil pour s'assurer que tous les membres de l'abonnement résident bien au même endroit.