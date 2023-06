Une décision difficile, mais nécessaire. C'est ainsi que Spotify annonce la suppression d'environ 200 postes qui frappe son activité dans les podcasts. Ce sont 2 % des effectifs du groupe suédois et leader du streaming audio qui sont concernés.

Ces licenciements interviennent après une première vague de suppression de postes d'ampleur inédite pour Spotify. En tout début d'année, une taille dans les effectifs avait touché de l'ordre de 600 postes, soit 6 % des effectifs de Spotify à l'époque.

Patron de Spotify, Daniel Ek avait alors reconnu avoir été trop ambitieux, en investissant plus vite que la croissance du chiffre d'affaires. Une restructuration organisationnelle de l'entreprise avait également été initiée.

Spotify mise toujours sur les podcasts

Cette fois-ci, Spotify évoque une réduction des effectifs dans le cadre d'un réalignement stratégique. Une nouvelle phase de sa stratégie pour les podcasts est centrée sur la création de davantage de valeur pour les créateurs et les utilisateurs.

Il est fait mention de formats pour maximiser la consommation du contenu, des capacités d'analyse pour aider les créateurs à atteindre un public plus large, l'amélioration des offres publicitaires et de nouveaux modèles économiques pour que les créateurs gagnent plus d'argent.

Cela passe aussi par une rationalisation de l'équipe dédiée aux podcasts et l'accent sur des partenariats avec les créateurs. Pour l'activité des podcasts, Spotify n'a pas hésité à investir massivement au cours des dernières années. Le groupe revendique être la plateforme de podcasts audio la plus utilisée dans la plupart des pays et le premier éditeur de podcasts aux États-Unis.

Selon Spotify, il y a actuellement plus de 100 millions d'auditeurs de podcasts sur sa plateforme et plus de 5 millions d'émissions. " Depuis notre arrivée sur le marché, plus d'un demi-milliard de personnes ont écouté un podcast sur Spotify. La consommation a augmenté de plus de 1 400 %. " La production de programmes originaux n'est pas abandonnée.

La croissance des utilisateurs ne fait pas tout

Au 31 mars 2023, Spotify atteint 515 millions d'utilisateurs actifs par mois (+22 % sur un an) et 210 millions d'abonnés payants (Spotify Premium ; +15 % sur un an). Le premier trimestre 2023 a été le meilleur premier trimestre de Spotify depuis son introduction en Bourse en 2018... malgré une perte nette de 225 millions d'euros.