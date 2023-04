Dans le cadre de son événement annuel Stream On qui a eu lieu le mois dernier, Spotify avait révélé avoir franchi le cap du demi-milliard d'utilisateurs actifs par mois. Le chiffre devient plus précis avec la publication des résultats de l'entreprise suédoise pour le premier trimestre 2023.

Au 31 mars, la plateforme de streaming audio atteint 515 millions d'utilisateurs actifs par mois, avec une progression de 22 % sur un an et de 5 % sur les trois premiers mois de l'année. La performance dépasse les prévisions et constitue le deuxième meilleur trimestre de croissance du nombre d'utilisateurs dans l'histoire du service.

En hausse de 15 % sur un an, le nombre d'utilisateurs payants (Spotify Premium) grimpe à 210 millions. C'est plus qu'attendu et ils sont à l'origine d'un peu moins de 90 % des revenus enregistrés par le groupe de Daniel Ek. " Nous avons connu notre meilleur premier trimestre depuis notre introduction en Bourse en 2018. "

Une rentabilité toujours délicate

Le chiffre d'affaires de Spotify pour le premier trimestre 2023 s'établit à plus de 3 milliards d'euros. Il est en hausse de 14 % sur un an, mais en baisse de 4 % par rapport au dernier trimestre 2022 et légèrement sous les prévisions. La faute à la baisse des revenus en lien avec la publicité qui n'est pas compensée par l'afflux d'utilisateurs.

Spotify connaît une perte nette trimestrielle de 225 millions d'euros, contre un bénéfice net de 131 millions d'euros un an auparavant à la même période, sachant que la rentabilité pour le groupe demeure aléatoire et relativement rare au fil des divers trimestres.

Rappelons par ailleurs que l'entreprise avait annoncé fin janvier un plan de suppression de 6 % de ses effectifs, soit environ 600 personnes. Le plus important plan social de l'histoire du groupe Spotify qui s'est accompagné d'une restructuration organisationnelle.

Avec une nouvelle interface sur mobile

Spotify a récemment dévoilé le déploiement progressif d'une nouvelle interface dite dynamique sur mobile. Elle met l'accent sur les recommandations et les découvertes, y compris à la manière de TikTok avec une lecture automatique et un défilement vertical.

À voir si cette nouvelle interface contribuera ou pas à la quête de nouveaux utilisateurs pour Spotify… sans perdre d'anciens utilisateurs entre-temps.