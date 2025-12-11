La plateforme de streaming audio Spotify dévoile une nouvelle fonctionnalité baptisée Prompted Playlist. En bêta, elle fait pour le moment l'objet d'un test auprès des abonnés Premium en Nouvelle-Zélande.

L'outil permet aux utilisateurs de créer des playlists en utilisant des instructions textuelles précises (prompts), et en analysant l'intégralité de l'historique d'écoute, depuis le premier jour sur la plateforme.

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité ?

En pratique, l'utilisateur décrit ce qu'il veut entendre. Il peut formuler des requêtes aussi larges que spécifiques. Par exemple, demander " de la musique de mes artistes préférés des cinq dernières années " puis affiner avec " en y incluant des pépites que je n'ai pas encore écoutées ".

La puissance de l'outil réside dans sa capacité à traiter des prompts complexes. Un utilisateur pourrait demander : " pop et hip-hop à haute énergie pour une course de 30 minutes, avec un rythme soutenu avant de passer à des chansons relaxantes pour la récupération ".

L'algorithme de Spotify génère alors une playlist qui respecte ces règles tout en se basant sur les goûts personnels de l'utilisateur. Pour plus de transparence, chaque titre recommandé est accompagné d'une explication sur les raisons de sa sélection.

Plus loin que les autres outils d'IA de Spotify

Si Spotify a déjà expérimenté des playlists IA, Prompted Playlist va plus loin en offrant un niveau de contrôle inédit. Gustav Söderström, coprésident de Spotify, présente cela comme une nouvelle ère où l'utilisateur ne se contente plus d'écouter Spotify, mais contrôle littéralement Spotify.

Les utilisateurs peuvent en outre programmer des rafraîchissements automatiques, quotidiens ou hebdomadaires. Et pour ceux en panne d'inspiration avec les prompts, des idées sont suggérées.

" C'est la première fonctionnalité qui vous donne directement la main sur l'algorithme et l'ensemble de l'expérience Spotify. " À ce stade, la plateforme ne précise pas de calendrier pour un déploiement de plus grande ampleur.