Spotify dévoile plusieurs nouveautés conçues pour valoriser l'écosystème créatif derrière chaque chanson. En enrichissant les crédits existants et en introduisant deux outils interactifs, la plateforme de streaming audio entend offrir davantage de profondeur à l'expérience d'écoute.

Les nouveautés annoncées par Spotify

La mise à jour la plus immédiate concerne les Song Credits, qui ne se limiteront plus aux artistes, paroliers et producteurs principaux. Spotify inclura désormais tous les intervenants, comme les ingénieurs du son, les mixeurs ou encore les musiciens de session.

Parallèlement, SongDNA, réservé aux abonnés Premium, proposera une vue interactive pour cartographier les liens entre les morceaux (samples, reprises et collaborations). Cet outil est rendu possible par l'acquisition de la base de données collaborative WhoSampled.

Enfin, About the Song offrira via des cartes interactives des détails sur l'inspiration ou les histoires qui se cachent derrière un titre, en s'appuyant sur des sources tierces comme Wikipedia ou des articles de presse.

Un déploiement progressif

L'extension des Song Credits est déjà en cours de déploiement sur les applications mobiles. Le déploiement se poursuivra sur ordinateur dans les prochains mois.

SongDNA et About the Song seront lancés début 2026. Ils seront d'abord disponibles en avant-première via Spotify for Artists. La phase de test permettra aux créateurs et à leurs équipes de vérifier l'exactitude des informations et de fournir leurs retours avant le lancement public.