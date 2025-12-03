Ayant fait des émules, la très attendue rétrospective annuelle de Spotify est de retour pour 2025. Une nouvelle édition qui est marquée par une nouveauté. Aux côtés des traditionnelles playlists des titres les plus écoutés et des artistes favoris, la plateforme de streaming audio introduit une dimension ludique et sociale avec la Wrapped Party.

Comment organiser et rejoindre une Wrapped Party ?

L'hôte peut créer une fête directement depuis le hub Wrapped dans l'application, personnaliser son nom et inviter jusqu'à neuf amis via un lien ou un code unique. À noter que Wrapped Party est une expérience uniquement sur mobile.

Pour participer, il suffit d'avoir 13 ans ou plus et d'être éligible au Wrapped, ce qui requiert au moins 30 écoutes valides sur cinq artistes différents avant la fin de la période de comptabilisation. Les invités n'ont qu'à cliquer sur le lien reçu ou entrer le code pour rejoindre la salle d'attente virtuelle.

Pour une compétition amicale

Une fois la fête lancée, Spotify analyse les habitudes d'écoute combinées du groupe pour décerner des récompenses.

Celles-ci varient en fonction des participants, rendant chaque Wrapped Party unique. Les joueurs peuvent découvrir qui a le plus de minutes d'écoute, qui a déniché la perle rare ou encore qui est le plus obsédé par son artiste favori.

Des récompenses de groupe sont aussi attribuées, comme " Copy and Paste " pour des goûts quasiment identiques ou " Chaos Crew " si aucun artiste n'est partagé. L'objectif est de transformer l'écoute musicale en une compétition amicale.

Les autres nouveautés du Wrapped 2025

Au-delà de la Wrapped Party, l'édition 2025 enrichit l'expérience avec plusieurs ajouts. Pour la première fois, les albums les plus écoutés sont mis en avant. Spotify explore aussi les habitudes d'écoute au-delà de la musique en intégrant les genres de livres audio favoris.

Deux autres concepts font leur apparition : les Clubs, qui regroupent les utilisateurs par genres musicaux, et le Listening Age, qui détermine l'âge musical de l'utilisateur en fonction des périodes des titres écoutés.