Face à une interface que beaucoup jugent de plus en plus chaotique, Spotify tente de remettre un peu d'ordre. Le géant du streaming musical a commencé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité baptisée "Smart Filters" (Filtres Intelligents).

Réservée pour l'instant aux abonnés Premium sur mobile et tablette dans une poignée de pays anglophones, elle promet de faciliter la navigation dans une bibliothèque musicale souvent tentaculaire. Une bonne intention qui se heurte toutefois à quelques limites.

Comment fonctionnent ces nouveaux filtres intelligents ?

L'idée est simple : permettre aux utilisateurs de trier leur contenu sauvegardé non plus seulement par ordre alphabétique ou date d'ajout, mais selon le contexte d'écoute. En cliquant sur une nouvelle icône dans l'onglet "Votre Bibliothèque", il est possible de filtrer sa musique selon trois catégories principales :

Activités : Soirée, Course, Dîner, ou même... Pleurer.

Soirée, Course, Dîner, ou même... Pleurer. État d'esprit : Relaxation, Nostalgie, Danse enjouée.

Relaxation, Nostalgie, Danse enjouée. Genres : Des classiques tels que le rock ou la pop jusqu'à des sous-genres plus spécifiques.

Cette nouvelle dimension de personnalisation concerne les playlists, artistes et albums que vous avez enregistrés, sans pour autant avoir un impact significatif sur les podcasts ou les livres audio.

Pourquoi Spotify accorde-t-il une telle importance à ces ajouts ?

Cette caractéristique fait partie d'une approche globale de Spotify qui cherche à intensifier la personnalisation afin de maintenir l'engagement de ses utilisateurs.

Au cours des derniers mois, la plateforme a intensifié ses améliorations : conception de playlists par intelligence artificielle, couvertures sur mesure, DJ virtuel...

L'approche est la suivante : créer une expérience si singulière pour chaque utilisateur que le fait de se tourner vers un concurrent (Apple Music, Deezer) deviendrait plus difficile. Une stratégie qui semble payer, puisque le nombre d'abonnés continue de croître malgré les critiques sur une interface de plus en plus chargée.

Est-ce la solution miracle à l'interface surchargée de Spotify ?

C'est là que le bât blesse. Si l'intention d'organiser le contenu est louable, cette fonctionnalité ajoute un nouvel élément à une application déjà dense, que certains utilisateurs comparent à un "fourre-tout" numérique.

Le principal reproche fait à ces "Smart Filters" est leur incapacité, pour le moment, à trier les chansons individuelles de la section "Titres likés". Or, c'est souvent cette liste, qui peut contenir des milliers de morceaux, qui aurait le plus besoin d'un tri efficace. Les filtres ne s'appliquent donc qu'à des ensembles (albums, artistes), limitant fortement leur utilité pour une écoute fine et personnalisée. Un premier pas donc, mais qui semble encore loin de résoudre le vrai problème d'organisation de Spotify.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces filtres sont-ils disponibles pour les utilisateurs gratuits ?

Non, pour l'instant, il s'agit d'une exclusivité réservée aux abonnés Spotify Premium. La société n'a pas précisé si la fonctionnalité serait étendue aux comptes gratuits à l'avenir.

Puis-je utiliser ces filtres pour trier mes "Titres likés" ?

Pas directement. La fonctionnalité actuelle trie principalement vos artistes, albums et playlists sauvegardés, mais ne permet pas de filtrer les chansons individuelles qui composent votre grande liste de titres likés. C'est la principale limite de l'outil à ce jour.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible en France ?

Spotify a annoncé un déploiement initial dans sept marchés anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Canada...). Aucune date officielle n'a été communiquée pour la France, mais ce type de fonctionnalité est généralement étendu progressivement à d'autres pays dans les mois qui suivent.