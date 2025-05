Les utilisateurs de la célèbre plateforme de streaming musical, Spotify, connaissent bien ce sentiment : entendre un morceau en boucle jusqu'à ne plus le supporter. Pour remédier à cette lassitude auditive, le service suédois commence à introduire une fonctionnalité baptisée "Snooze", pensée pour offrir plus de contrôle sur les recommandations et les lectures automatiques.

Comment fonctionne le nouveau bouton 'Snooze' de Spotify ?

L'utilisation de cette nouvelle option se veut simple et directe. Un nouveau bouton "Snooze" est en cours de déploiement et devrait apparaître de manière visible sur l'interface de lecture ou dans les options d'une chanson. Une fois activé pour un morceau spécifique, celui-ci sera masqué pour une période fixe de 30 jours. Durant ce laps de temps, la piste ne sera plus proposée, que ce soit dans les playlists en lecture aléatoire, les files d'attente, les radios basées sur un artiste ou un genre, ou les autres recommandations algorithmiques. Il n'est pas possible pour l'utilisateur de modifier cette durée de mise en sourdine ; elle est prédéfinie par Spotify. Cette fonction est une réponse directe aux retours d'utilisateurs souhaitant une pause avec certains titres sans pour autant les supprimer définitivement de leurs favoris ou playlists via la fonction Snooze Spotify.

Une solution pour les abonnés Premium lassés par la répétition

Cette fonctionnalité "Snooze" est pour l'instant exclusivement destinée aux abonnés Spotify Premium. Elle vise à améliorer leur expérience d'écoute en leur permettant d'éviter la fatigue liée à l'écoute répétée de certains titres. Au lieu de devoir manuellement sauter une chanson à chaque fois qu'elle apparaît ou de la retirer d'une playlist au risque de l'oublier, les utilisateurs Premium peuvent simplement la mettre en veille pour un mois. Le déploiement de cette option se fait de manière progressif, il est donc possible que tous les abonnés n'y aient pas encore accès simultanément sur leurs différentes plateformes (iOS, Android, ordinateur). Cette approche permet à Spotify d'introduire la nouveauté en douceur et de recueillir les premiers retours.

Plus de contrôle sur votre expérience d'écoute

L'arrivée du bouton "Snooze" représente un pas de plus vers une personnalisation accrue de l'expérience sur les plateformes de streaming musical. Elle offre aux auditeurs un moyen de gérer plus finement le flux de musique qui leur est proposé, particulièrement lorsque les algorithmes ont tendance à sur-représenter certains morceaux. Il s'agit bien d'une mise à l'écart temporaire : la chanson "snoozée" n'est ni supprimée des playlists de l'utilisateur, ni marquée comme "non aimée". Elle réapparaîtra simplement dans les suggestions et lectures automatiques une fois la période de 30 jours écoulée, laissant la possibilité de la "snoozer" à nouveau si l'envie (ou la lassitude) se représente. Cette option s'ajoute aux outils existants pour mieux adapter les applications musicales aux humeurs de chacun.