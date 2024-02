C'est une annonce surprise à la lumière des résultats de Deezer en 2023. À la tête du groupe depuis 2021, Jeronimo Folgueira a décidé de démissionner et quittera ses fonctions à la fin du mois de mars. Il avait été à la manœuvre pour l'entrée en Bourse de Deezer mi-2022.

" Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons réalisé au cours des trois dernières années. […] Ce fut un honneur de servir Deezer en tant que directeur général et je reste totalement engagé pour soutenir l'entreprise pendant la période de transition ", déclare Jeronimo Folgueira.

C'est une démission pour se consacrer à des projets personnels. Deezer indique que son conseil d'administration mène un processus de sélection afin de nommer un nouveau directeur général.

Pas encore dans le vert, mais en forte amélioration

Plateforme française de streaming de musique et pure player du secteur, Deezer revendique 10,5 millions d'abonnés dans le monde et un gain de 1,1 million d'abonnés sur un an. Le groupe souligne le renforcement de sa position sur le marché français et le développement international via des partenariats.

Le nombre d'abonnés directs est de 5,6 millions, dont 3,7 millions en France (+5,9 % sur un an) et 2 millions ailleurs (-9,4 %), et de 4,8 millions (+28,9 %) par les partenariats (Orange, Fnac Darty, RTL, Sonos…). Deezer est devenu le partenaire officiel de streaming musical du programme d'abonnement Meli+ du géant latino-américain de l'e-commerce Mercado Libre.

En 2023, le chiffre d'affaires de Deezer est de 484,7 millions d'euros (+7,4 % sur un an) et sa perte nette est réduite à 59,6 millions d'euros, contre une perte nette de 168,5 millions d'euros en 2022. Pour 2024, l'ambition est un flux de trésorerie positif, tandis que l'équilibre opérationnel est attendu en 2025.

Des changements en 2023 pour Deezer

L'année dernière, Deezer a procédé à un changement d'identité de marque et a lancé un modèle de rémunération Artist Centric en partenariat avec Universal Music Goup. Ce modèle favorise les artistes dépassant le millier de streams par mois avec au moins 500 auditeurs uniques, et les contenus engageants. En parallèle, une chasse est menée aux faux streams.

Rappelons que Deezer a revu ses tarifs à la hausse l'automne dernier. Le forfait Deezer Premium est notamment passé de 10,99 € par mois à 11,99 € par mois. Une nouvelle hausse n'est pas prévue, mais la future mise en place de la taxe française sur le streaming de musique pourrait avoir une incidence.

Applicable sur le chiffre d'affaires réalisé en France, le produit de la taxe (ou contribution) sera affecté au Centre national de la musique pour soutenir la filière musicale en France.