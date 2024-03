La plateforme de streaming audio Spotify annonce le déploiement des vidéos musicales. Pour le moment, il s'agit d'une version bêta qui s'adresse aux abonnés Premium dans onze pays*. La France - où le prix de l'abonnement va augmenter en raison de la taxe sur le streaming de musique - n'en fait pas partie.

Sur ordinateur, Android, iOS ou TV, il est possible de passer à la vidéo via un bouton dédié situé au-dessus du titre de la musique en écoute. La lecture de la vidéo musicale a lieu dans la vue " En cours de lecture " au centre de l'écran.

Avec un smartphone, la lecture de la vidéo musicale bascule en plein écran en faisant pivoter l'appareil (mode paysage). À tout moment, un bouton permet de revenir à l'écoute audio dans l'interface habituelle de l'application.

Pour favoriser l'engagement

Spotify indique que les vidéos musicales commencent à être déployées avec un catalogue limité de titres pris en charge. Parmi ceux-ci, des artistes internationaux comme Ed Sheeran, Doja Cat et Ice Spice, ainsi que des artistes locaux.

" Les vidéos musicales constituent un élément important de la boîte à outils de nombreux artistes, et il est tout à fait naturel qu'elles viennent là où plus d'un demi-milliard de personnes choisissent d'écouter de la musique ", écrit Spotify.

Source image : Spotify

Fin 2023, Spotify revendique 602 millions d'utilisateurs actifs par mois et 236 millions d'abonnés payants. Avec les vidéos musicales, Spotify souligne un nouvel atout pour favoriser l'engagement. Jusqu'à présent, il s'agissait de courts visuels en boucle (Canvas) pour des titres et de courtes vidéos verticales de moins de 30 secondes (clips) pour mettre en avant des artistes et leur musique.

Face à YouTube et Apple Music

Pour la bêta des vidéos musicales, Spotify précise que des améliorations tiendront compte des commentaires des utilisateurs et des artistes. Le catalogue proposé prendra progressivement de l'ampleur, tandis que la fonctionnalité sera ultérieurement disponible dans plus de pays. Aucun calendrier n'est toutefois évoqué.

Par rapport à Apple Music, le passage de l'audio à la vidéo (et inversement) est voulu mieux intégré et plus transparent. A priori, les utilisateurs gratuits de Spotify ne seront pas concernés et devront par exemple se tourner vers… YouTube.

* Allemagne, Brésil, Colombie, Indonésie, Italie, Kenya, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Suède et Royaume-Uni.