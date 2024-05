Commençons avec le mini PC BMAX B4 Plus.

Parfait pour le multimédia et la bureautique, il est équipé d'un processeur Intel N100 à ultra basse consommation (6W maximum) et prend en charge le décodage du codec vidéo H265 pour la lecture de vidéos en 4K.

Avec sa carte graphique Intel UHD, ses 2 ports HDMI et son port USB-C, le B4 Plus peut se connecter à trois écrans 4K à 60Hz simultanément.

Il dispose également de 16 Go de RAM DDR4 et d'un SSD de 512 Go, avec la possibilité d'ajouter un disque dur de 2,5" jusqu'à 2 To grâce à l'emplacement SATA libre.

Le mini PC BMAX B4 Plus est disponible à 120,30 € avec le code SCFR20 ou FRSC20 à partir de demain sur AliExpress. Son prix officiel s'élève à 269,95 €.





Retrouvez d'autres promos intéressantes pour aujourd'hui :

SSD interne Crucial P3 Plus M.2 PCIe Gen4 NVMe - 1 To à 51,98 € avec le code SCFR08 ou FRSC08 à partir de demain

Retrouvez également notre top 3 des promos de la journée (imprimante 3D résine Elegoo Mars 4 Ultra, HONOR Watch GS 3 et TV OLED Evo LG), les remises Boulanger du weekend ou encore nos bons plans graveurs laser.